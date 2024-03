MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 19/03/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

FUGA DA PENITENCIÁRIA DE MOSSORÓ

Sem pistas há sete dias, Ministério da Justiça reitera recompensa de 30 mil por Tatu e Martelo, faz recomendações a população e disponibiliza três números para receber informações

MOSSORO

“Maior investimento que já foi feito em saúde de base em Mossoró”, diz prefeito Allyson Bezerra sobre a construção de 15 UBSs, 3 na cidade e 12 na zona rural

Moradores voltam a denunciar Granja Ave Forte por gerar nuvem de moscas no Pousada das Termas, e nos condomínios I II e III

Saúde ofertará vacina da Influenza na Paróquia de São José nesta terça-feira; missa será de 11 horas

Poço instalado na comunidade Cheiro da Terra beneficiará 50 famílias

Após 20 anos de inaugurado, Ginásio Pedro Ciarlini ganha iluminação totalmente nova

Centro de Controle de Zoonozes disponibiliza novo número ao público: 2140 0753

Por inovação, eficiência e ética no serviço público, Prefeitura de Mossoró lança nesta terça-feira Escola de Gestão Pública no Auditório da Estação das Artes

Advogado Raimundo Florênio, com OAB no Estado do Maranhão, morre vítima de ataque de abelhas em Mossoró, onde mora

ESTADO

Campanha de vacinação contra a gripe é iniciada em todo o RN; confira os grupos prioritários no Mossoró Hoje

Chuva forte em Caraúba dos Dantas, aumenta esperança de açudes da região encherem e chegar água no Itans, em Caicó, que está com pouca água

Semana será de céu nublado com chuvas em todo RN, aponta Emparn

RN registrou 1.457 novos empregos com carteira assinada em janeiro de 2024; Mossoró novamente é destaque na geração de empregos formais

Governo apresenta projetos para ampliar turismo em Apodi, Felipe Guerra e Sítio Novo; Apodi vai ganhar estrutura no Lajedo de Soledade, onde tem as pinturas rupestres

Prefeito de Upanema consegue R$ 944 mil com o deputado federal João Maia para asfaltar 7 ruas. Trabalho já começou

POLICIA

Vigilante Jefferson que matou empresário Alcides do Brilho se apresenta na polícia, confessa o crime e diz que jogou a arma fora porque não tinha registro

Dois carros se chocam de frente na BR 304, entre Mossoró e Assu; Seis vítimas socorridas para o Hospital Regional Tarcísio Maia

O CRIME SE REPETE: Bandidos furtam um transformador e 320 metros de cabos de baixa tensão em Mossoró

Idosa se perde em região de mata em Assú; helicóptero Potiguar 1 está auxiliando nas buscas

Suspeito de homicídio entra em confronto com a polícia e termina preso, em Areia Branca

Polícia descobre “fortaleza” de facção criminosa durante operação para prender suspeitos de homicídio

Dois baleados na Alameda dos Cajueiros na noite desta segunda-feira, 18, em Mossoró

Governo do Estado dá posse a mais 233 policiais civis para os cargos de agente, delegado e escrivão

NACIONAL

PF indicia Bolsonaro, Cid e deputado por falsificação de certificado vacinal

Em reunião com ministros, Lula avalia o próprio governo como aquém do esperado e cobra resultado dos ministros

Brasil passa de 1,8 milhão de casos de dengue nas primeiras 11 semanas de 2024 e bate recorde histórico