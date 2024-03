Prefeitura de Mossoró lança a primeira Escola de Gestão Pública do município. Com foco no aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, o projeto, lançado nesta terça-feira (19), visa capacitar os servidores para lidar com os desafios cotidianos do setor público, promovendo mais inovação, modernidade e eficiência das atividades. O evento aconteceu no Auditório Jornalista Dorian Jorge Freire, localizado na Estação das Artes Elizeu Ventania.

Durante o lançamento foram abordadas as principais informações sobre o funcionamento, processo de inscrições, formações, cursos, sugestões e demandas dos servidores. Além disso, a Escola de Gestão possibilitará que o servidor possa se cadastrar como instrutor de curso, por meio do Banco de Talentos, com direito a certificação e remuneração, entre outros pontos.

“Hoje é um sonho que nós realizamos enquanto município, de poder inaugurar a primeira Escola de Gestão Pública de Mossoró, é algo feito de servidores para os servidores do município. Portanto, nós ficamos extremamente felizes porque isso resulta no impacto maior que é a satisfação dos usuários em receber um serviço de qualidade, com competência, com aprimoramento intelectual, que é um compromisso ético nosso enquanto servidores públicos”, ressaltou Marwilla Lima, membro da Comissão da Escola de Gestão Pública de Mossoró.

A Escola funcionará em parceria com as principais instituições educacionais do município, fornecendo conhecimentos teóricos e práticos. A gestão vai preparar o servidor para enfrentar os desafios da administração pública moderna.

Através de cursos, oficinas e programas de desenvolvimento, os participantes terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades em gestão, políticas públicas e resolução de problemas, estando cada vez mais preparados para servir ao povo.

O lançamento finalizou com a participação do Professor Doutor Ailton Siqueira de Sousa Fonseca, docente da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Na oportunidade, ele trouxe reflexões sobre "Os desafios do mundo do trabalho na contemporaneidade".

Ao criar a Escola de Gestão Pública, a Prefeitura de Mossoró não só fornece novas oportunidades como contribui cada vez mais na promoção de uma administração mais eficaz, transparente e responsável. Dessa forma, a gestão não apenas educa ou qualifica, mas influencia no processo de desenvolvimento e inovação dos serviços, e que acima de tudo, atenda às necessidades da população.

“Pra nós, é uma conquista muito importante a gente poder conseguir instituir e lançar a Escola de Gestão em nossa cidade. A excelência no serviço público e a excelência no atendimento, ela se dá através de uma única ponta, que é a ponta da formação. Portanto, uma vez que a gente consiga fazer uma formação devida, uma formação continuada, a gente vai conseguir, consequentemente, oferecer e ofertar para nossa população um serviço público cada vez melhor, um serviço público de excelência, que é isso que a nossa população espera e merece”, enfatizou o diretor da Escola de Gestão Pública de Mossoró, Thiago Marques.