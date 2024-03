Ginásio Pedro Ciarlini ganha iluminação de led totalmente nova

No total, são 28 lâmpadas de Led, com potência de 500w, cada, totalizando 14.000w distribuídos em toda a quadra. Inaugurado em abril de 2004, esta é a primeira vez, em 20 de existência, que o ginásio passa por uma troca completa de suas luminárias. Antes, eram feitas apenas raras reposições, ações paliativas que não resolviam o problema de iluminação interna do espaço, aspecto modificado através da iniciativa da atual gestão municipal, em consonância com a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), que administra o equipamento.

A principal praça de esportes de quadra de Mossoró, o Ginásio Municipal Engenheiro Pedro Ciarlini, já tem uma nova iluminação. A entrega realizada pela Prefeitura de Mossoró aconteceu no sábado passado (16), durante disputas de futsal do Circuito Esportivo Mossoroense (CEM). Agora, o equipamento público passa a ter luminárias totalmente com a tecnologia Led, proporcionando maior luminosidade, eficiência, durabilidade e economia.



No total, são 28 lâmpadas de Led, com potência de 500w, cada, totalizando 14.000w distribuídos em toda a quadra.



Inaugurado em abril de 2004, esta é a primeira vez, em 20 de existência, que o ginásio passa por uma troca completa de suas luminárias. Antes, eram feitas apenas raras reposições, ações paliativas que não resolviam o problema de iluminação interna do espaço, aspecto modificado através da iniciativa da atual gestão municipal, em consonância com a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), que administra o equipamento.



ARQUIBANCADAS



A iniciativa da Prefeitura em dotar o Ginásio Pedro Ciarlini de melhores condições de uso pelos esportistas, também chegará ao público que frequenta o equipamento para acompanhar as competições ali realizadas.



Em breve, a iluminação que cobre as arquibancadas será totalmente repaginada. Saem as lâmpadas tradicionais e entram luminárias em Led. Os spots a serem instalados obedecem a mesma qualidade das peças utilizadas na quadra, o que deve transformar totalmente a visibilidade no espaço destinado aos torcedores e imprensa.