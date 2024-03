Em reunião ministerial, Lula avalia o governo e cobra resultado dos ministros

Após abrir o encontro com um discurso em que avaliou que as entregas estão aquém do esperado, Lula analisou, a portas fechadas com seus auxiliares, pontos críticos da administração. Na sua vez de dar explicação, o Ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski apresentou o atual cenário das buscas de 2 fugitivos de uma penitenciária federal no Rio Grande do Norte. A tentativa de recapturá-los dura mais de 1 mês. O ministro disse que a geografia da região complica a operação.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordenou, nesta segunda-feira (18), a primeira reunião ministerial de 2024 e disse que "ainda falta muito para se fazer” no Brasil. Para Lula, o país foi “totalmente abandonado” pelo governo anterior e esteve muito próximo de sofrer um golpe de Estado.

Após abrir o encontro com um discurso em que avaliou que as entregas estão aquém do esperado, Lula analisou, a portas fechadas com seus auxiliares, pontos críticos da administração, como a comunicação e a relação com os evangélicos.

O encontro reuniu 37 ministros da Esplanada. Somente Mauro Vieira, que está em viagem ao exterior, não participou.

Na sua vez de dar explicação, o Ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski falou sobre a fuga do Presídio de Mossoró e justificou que o episódio ocorreu estava há apenas seis dias no cargo. O ministro da Justiça disse que a fuga pode ter relação com a obra que vinha sendo realizada na unidade.

O ministro apresentou o atual cenário das buscas de 2 fugitivos de uma penitenciária federal no Rio Grande do Norte. A tentativa de recapturá-los dura mais de 1 mês. O ministro disse que a geografia da região complica a operação.

O último contato visual com os dois fugitivos foi feito por um agricultor no dia 2 de março. Devido às chuvas, os policiais e os cães farejadores perderam o rastro. As pistas dos dois dentro do perímetro de buscas, que compreende uma enorme área da cidade de Baraúna a região da Reserva Nacional da Furna Feia, voltaram a dar sinais no dia 12.

Desde então, não mais as autoridades policiais conseguiram encontrar rastros dos fugitivos.