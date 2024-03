Vereadores vão realizar audiência pública para debater a situação do Nogueirão. A audiência pública, que está marcada para o dia 18 de abril, às 9h, é de autoria do vereador Isaac da Casca (MDB). De acordo com o propositor, atualmente, os desportistas mossoroenses sofrem com a situação precária do estádio. Por isso, segundo ele, o debate visa propor soluções concretas para resolução de um dos gargalos do esporte mossoroense.