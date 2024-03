Mossoró segue liderando a geração de empregos no Rio Grande do Norte. O município apresentou saldo positivo de 583 novos empregos no mês de janeiro de 2024. O Estado possui 167 municípios e Mossoró, que representa o equivalente a 8% da população do Rio Grande do Norte, gerou 40% dos empregos no mês de janeiro. A cidade tem atraído empresas oferecendo um ambiente informatizado, desburocratizado, além do investimento em políticas públicas estruturantes, oportunizando mais investimentos na economia local.

Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego - Governo Federal na última sexta-feira (15), apontam que o Município de Mossoró começou o ano liderando a geração de empregos no Estado do Rio Grande do Norte, com um saldo positivo de 583 novos empregos.

O Estado possui 167 municípios e Mossoró, que representa o equivalente a 8% da população do Rio Grande do Norte, gerou 40% dos empregos no mês de janeiro.

A cidade tem atraído empresas oferecendo um ambiente informatizado, desburocratizado, além do investimento em políticas públicas estruturantes, oportunizando mais investimentos na economia local.

A capital Natal teve um saldo de 381 e Parnamirim apresentou um saldo de 226 novos postos de trabalho. O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), Frank Felisardo ressalta que o número de novos empregos no município é o resultado do crescimento econômico que vem evoluindo desde março de 2023 na cidade.

“Iniciar o ano com saldo positivo na geração de empregos demonstra que a cidade segue uma tendência de crescimento desde março do ano passado, refletindo o bom posicionamento de Mossoró, para investimentos nas mais diversas áreas, assim como, o desenvolvimento na economia da cidade, impulsionado pelos mais diversos setores”, destacou.

O setor com mais destaque foi o de Serviços com 566 novos empregos, em especial os serviços ligados ao petróleo e nas áreas de comunicação e informação, seguido do setor da Construção Civil com 84 novos contratados.

Um dos grandes incentivadores na geração de empregos é o programa “Mossoró Realiza” que segue com mais de 40 obras em andamento.

Em 2023, Mossoró foi o município potiguar que mais gerou empregos, segundo os dados do Caged. Mossoró teve um saldo positivo de 6.923 vagas de emprego no somatório de todo o ano.

De acordo com o balanço, Mossoró teve um crescimento de 41% na geração de emprego em 2023 quando comparado com o ano de 2022. Já em 2022 Mossoró teve 4.376 vagas de saldo positivo, e em 2023 o saldo foi de 6.923 novos postos de trabalho.

Outro dado que impressiona é o percentual que a geração de emprego no Município de Mossoró representa quando comparado com o saldo do estado do Rio Grande do Norte, onde a geração de emprego em Mossoró corresponde a mais de 30% do total de postos de trabalho criados no RN.