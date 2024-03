Mossoró registra chuva de 35 mm nas últimas 24 horas; Defesa Civil de intensifica monitoramento

O monitoramento mostra que o maior volume de chuvas foi registrado no pluviômetro instalado no bairro Dom Jaime Câmara. O equipamento verificou precipitação de 49,4 mm. Na zona rural do município segundo o balanço, a maior chuva foi registrada na localidade de Pomar, com 97 milímetros. A Defesa Civil de Mossoró segue em alerta máximo, intensificando os trabalhos de monitoramento com foco na garantia da segurança das pessoas. Neste período chuvoso, a equipe segue de prontidão, assumindo um papel cada vez mais importante, trabalhando na prevenção, proteção e orientação da população. A Defesa Civil pode ser acionada através do número 199. A ligação é gratuita.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) divulgou o monitoramento pluviométrico das últimas 24 horas em Mossoró. A média registrada nos oito pluviômetros instalados em diversos pontos do município foi de 35,5 milímetros. O número refere-se do início da manhã de ontem (19) ao início da manhã de hoje (20).



O monitoramento mostra que o maior volume de chuvas foi registrado no pluviômetro instalado no bairro Dom Jaime Câmara. O equipamento verificou precipitação de 49,4 mm. No bairro Costa e Silva a medição apontou 42,2 milímetros. Já no Centro da cidade a precipitação registrada foi de 41 mm.



Ainda de acordo com o monitoramento, a chuva registrada no Alto da Conceição foi de 39,7 milímetros, enquanto que no Belo Horizonte chegou a 34,9 mm. No bairro Aeroporto a precipitação atingiu 31,5 mm. As menores precipitações foram registradas no bairro Paredões (23,2 mm) e Redenção (20,6 mm).



As informações pluviométricas que vão para a Empresa de Pesquisa Agropecuária (Emparn) são dos pluviômetros do Costa e Silva e Alto da Conceição. Os outros seis vão para a Defesa Civil do município.



ZONA RURAL



A Secretaria de Agricultura de Mossoró também divulgou algumas precipitações registradas na zona rural do município. Segundo o balanço, a maior chuva foi registrada na localidade de Pomar, com 97 milímetros. Já na comunidade de Pau Branco o índice foi de 92 milímetros. Por fim, no Recanto da Esperança a precipitação chegou a 45 mm.



Houve registros de chuva em Cordão de Sombra I e II, Maracanaú e São Romão.

A Defesa Civil de Mossoró segue em alerta máximo, intensificando os trabalhos de monitoramento com foco na garantia da segurança das pessoas. Neste período chuvoso, a equipe da Defesa Civil segue de prontidão, assumindo um papel cada vez mais importante, trabalhando na prevenção, proteção e orientação da população.



Além disso, o acompanhamento das condições climáticas permanece constante, permitindo uma resposta rápida e eficaz as mudanças que eventualmente possam representar novos riscos para a comunidade.



“A Defesa Civil de Mossoró continua na atividade diuturnamente, fazendo acompanhamento, principalmente do pessoal da zona ribeirinha, que é o pessoal mais vulnerável nesse período atual, que é o tempo chuvoso. A Defesa Civil está atenta, nós continuamos vendo as situações de precipitações, portanto, qualquer necessidade, podem entrar em contato conosco pelo 199”, frisou o coordenador da Defesa Civil de Mossoró, Jeová Fernandes.

Os ventos podem representar um perigo constante à comunidade, causando danos em estruturas, quedas de árvores, interrupções de energia e outras situações que podem colocar em risco a segurança das pessoas. Com isso, a Defesa permanece vigilante, comprometida em garantir o bem-estar de todos, mesmo diante das condições mais adversas.



A Defesa Civil orienta ainda para que as pessoas não se abriguem embaixo de árvores, não estacione veículos próximos de árvores, não enfrente áreas alagadas ou propícias a alagamentos e descarte o lixo em locais apropriados.



A Defesa Civil segue com canal de atendimento ativo para qualquer emergência e pode ser acionada através do número 199. A ligação é gratuita.