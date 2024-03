Servidores dos Institutos Federais aprovam indicativa de greve para o mês de abril no RN

A principal reivindicação dos servidores é a recomposição salarial de 34,22% para os técnicos da carreira do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) e 22,71% para os docentes da carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). No último dia 07, servidores do IFRN votaram pela adesão do estado de greve. O indicativo de greve ainda precisa passar pela aprovação em assembleia de cada seção do sindicato.

Os servidores dos Institutos Federais do Rio Grande do Norte (IFRN) aprovaram indicativo de greve para o próximo dia 3 de abril. A decisão foi tomada no último fim de semana durante a 187ª Plenária Nacional do Sindicato Nacional dos Servidores Federais na Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), em Brasília, que teve por objetivo discutir sobre a paralisação nacional e os planos de mobilização da categoria.



A principal reivindicação dos servidores é a recomposição salarial de 34,22% para os técnicos da carreira do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) e 22,71% para os docentes da carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). No último dia 07, servidores do IFRN votaram pela adesão do estado de greve.

Também foi reforçado na assembleia a importância da sindicalização dos servidores para fortalecer a luta da categoria pela reestruturação da carreira e pelo reajuste salarial, bem como uma maior participação dos servidores e das servidoras nas atividades do sindicato.

Até agora o Governo Federal não deu respostas positivas sobre a recomposição salarial das perdas, reivindicação central dos servidores na Campanha Salarial 2024, propôs reajuste zero para esse ano e atualização de três benefícios a partir de maio: elevar o auxílio alimentação de R$ 658,00 para R$ 1.000,00; elevar o per capita saúde do valor médio de R$ 144,00 para 215,00; elevar o auxílio creche de R$ 321,00 para R$ 484,90.



No último dia 31 de janeiro, a Bancada Sindical da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP) protocolou uma resposta à contraproposta do Governo Federal: recomposição salarial de 34,22% para os técnicos da carreira do PCCTAE e 22,71% para os docentes da carreira do EBTT. Até o momento, o governo federal não deu retorno sobre a contraproposta da Bancada Sindical.

O SINASEFE Nacional está em Estado de Greve desde sua 186ª PLENA, realizada em 04 de fevereiro, e já convocou diversas mobilizações pela reestruturação da carreira e pela Campanha Salarial 2024 e que tem sido amplamente divulgadas no site e redes sociais do SINASEFE Natal.