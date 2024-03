Vereador cobra funcionamento pleno do Hospital da Mulher de Mossoró. Durante sessão ordinária desta quarta-feira (20), o vereador Francisco Carlos destacou que apesar da grande estrutura e de equipamentos novos, o equipamento de saúde, de responsabilidade do Governo do Estado, não funciona com toda a capacidade, não realiza partos ou atendimentos mais complexos necessários para desafogar as outras maternidades de Mossoró e região.

O vereador destacou que apesar da grande estrutura e de equipamentos novos, o equipamento de saúde, de responsabilidade do Governo do Estado, não funciona com toda a capacidade, não realiza partos ou atendimentos mais complexos necessários para desafogar as outras maternidades de Mossoró e região.

O vereador destacou ainda a luta em favor dos direitos e conquistas das mulheres, especialmente celebrados no mês de março, e relacionou com a importância de se cobrar o funcionamento do hospital.

“Foram mais de 100 milhões de reais na obra, bem estruturada, com funcionários capacitados e equipamentos novos e não está em pleno funcionamento. Acredito que defender a mulher é defender, sobretudo, que equipamentos como o Hospital da Mulher, atenda quem precisa e funcione como deve funcionar. No meu entendimento, a principal luta em defesa e promoção da mulher em nosso município envolve o Hospital da Mulher”.

Críticas

Francisco Carlos criticou ainda, grupos que se colocam em defesa da luta pelos direitos das mulheres, mas que não buscam debater problemas locais.

“Defender a mulher não é gastar energia para debater o que está acontecendo na palestina, que é sim grave e merece atenção, mas quando temos problemas locais como o não funcionamento do Hospital da Mulher, não faz sentido focar em debates internacionais. Há mulheres em Mossoró e região precisando de assistência à saúde, um hospital totalmente novo, que não funciona como deveria funcionar, que pelo entorno parece até abandonado por estar tomado de mato, e grupos gastam energia discutindo fascismo, Hamas, guerra na Palestina no Dia Internacional da Mulher. Vamos cobrar a melhoria aqui.”, desabafou.