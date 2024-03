Poço 19 apresenta problema após forte chuva e afeta o abastecimento em bairros de Mossoró

Os bairros afetados são:Abolição III e IV, Santa Delmira I e II, Pousada dos Thermas, Conjunto Santa Júlia e Quintas do Lago. A previsão da Caern é de que o serviço no poço seja concluído até a tarde deste sábado (23), com retomada do abastecimento em seguida, e normalização de todas as áreas afetadas em até 48 horas, de acordo com a pressurização da rede de água.