"Hoje é um grande dia", diz Allyson sobre o início da construção da Policlínica

A Prefeitura realizou no início da noite desta quarta-feira (20) a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção da Policlínica de Mossoró, equipamento que será erguido em terreno doado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), na avenida Francisco Mota (BR-110), no Grande Alto de São Manoel.

O investimento total para a Policlínica começar a funcionar, segundo o prefeito Allyson Bezerra, é superior a R$ 10 milhões, sendo que R$ 5,3 milhões na estrutura física do prédio e o restante na compra de equipamentos de ponta, de alta tecnologia. A previsão é de tudo ficar pronto, funcionando, em um ano e seis meses.

A secretária de Saúde, Morgana Dantas, explicou que a Policlínica do Grande Alto São Manoel contará com 12 especialidades médicas, como Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Proctologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Radiologia, Urologia e Pequenas Cirurgias.

Além desses serviços, a unidade também disponibilizará à população serviços e atendimentos nas áreas de Assistência Social, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Nutrição e Psicologia, entre outras. O funcionamento da policlínica será crucial para a Faculdade de Medicina da UFERSA, segundo a reitora Ludimila Oliveira.

O investimento na construção do equipamento, com recursos do programa “Mossoró Realiza”, é de R$ 5.304.646,52. Com a assinatura da ordem de serviço, as obras já começam nesta quinta-feira (21). A secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, destaca a importância do equipamento para a cidade.

“A Policlínica traz especialidades médicas, como também equipe multiprofissional. Será um amplo atendimento para aqueles que antes precisavam se deslocar dessa região para o Centro, para o Bom Jardim, e agora ficarão aqui no Grande Alto São Manoel, com atendimento de qualidade, uma assistência como nunca vista no município de Mossoró”, frisou Morgana Dantas

O secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima, reforça o impacto positivo da construção da Policlínica. “É um equipamento para transformar realmente a saúde dessa região e da cidade, com mais de 1,5 mil metros quadrados de área construída, um investimento de mais de R$ 5,3 milhões. É o ‘Mossoró Realiza’ investindo na infraestrutura, na saúde, na educação, realizando os sonhos da população”, disse.

Para o professor Rodrigo Costa, diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Ufersa, ao qual o curso de Medicina está vinculado, a Policlínica de Mossoró representa um avanço significativo não só para a comunidade em geral, mas também para os próprios estudantes.

“Essa Policlínica vai representar um grande aumento nos campos de estágio para os alunos. É um equipamento extremamente relevante tanto para a comunidade externa como para a comunidade ufersiana. Para o curso de Medicina vai ser um grande salto de qualidade, uma vez que a gente vai ter uma condição muito efetiva de formação dos nossos estudantes”, destacou.

Jorge Henrique é estudante do 2º período do curso de Medicina da Ufersa e corrobora com o pensamento do professor Rodrigo Costa. “É um ambiente muito importante, porque a partir desse local fica ampliado o nosso espaço de prática, para a gente aprender, ter mais contato com professores médicos, com profissionais da saúde. Além dos estudantes, vai ser um benefício gigante para a população, que vai ter mais um local para fazer exames e consultas com especialistas”, enfatizou.

A estrutura da Policlínica de Mossoró contará com ambientes como posto de enfermagem, salas de coleta pediátrica, mamografia, exames e ultrassonografia, fisioterapia, teste ergométrico, curativos, biópsia de próstata, exames laboratoriais, banheiros acessíveis, entre muitos outros espaços.

"Hoje é um grande dia. Esta é uma grande obra para o povo mossoroense, assim com o é Centro Comercial, o complexo Viário 15 de março, as obras da Cidade da Cultura, já anunciados", pontua o prefeito Allyson Bezerra, que também está iniciando a construção de 12 Unidades básicas de Saúde na zona rural e 3 em Mossoró-RN.