Prefeita Lidiane investe em piso intertravado em todas as vias de acessos à praia de Tibau

Em um investimento histórico, a gestão da prefeita Lidiane Marques está pavimentando, com piso do tipo intertravado, todos os acessos das praias do litoral de Tibau. São mais de 20 vias contempladas com as melhorias, com serviços já concluídos em algumas localidades. Em suas redes sociais, a chefe do Executivo destacou a importância das obras.



“É com muita alegria que já estamos pavimentando com piso intertravado mais de 20 ruas de Tibau, transformando todos os acessos à praia. É a primeira vez na história que uma gestão municipal faz esse investimento que melhora a qualidade de vida dos moradores, beneficiando também os turistas, com mais infraestrutura e modernidade”, pontuou Lidiane Marques.



A prefeita destacou ainda que o piso intertravado, além da beleza estética, oferece uma série de outras vantagens, como uma maior absorção da água e do calor e mais durabilidade. Lidiane também anunciou que, por meio do Programa Avança Tibau (PAT), outras vias também estão sendo revitalizadas, com pavimentação asfáltica e a paralelepípedo.



“São mais de 40 ruas transformadas. É desenvolvimento, é progresso, é mais segurança para a população, maior fluidez no trânsito e mais bem-estar para todos. Tibau vive um novo tempo, um tempo de muitas realizações, com avanços em todas as áreas”, concluiu a gestora