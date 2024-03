MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 21/03/2024

Confira os destaques desta quinta-feira, 21, do Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, a partir das 8h10, na Rádio Difusora de Mossoró. Acompanhe ao vivo, também, no canal Mossoró Hoje, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Allyson Bezerra inicia construção de Policlínica de R$ 10 milhões no Campus da UFERSA, em Mossoró

Mossoró registra chuva de 35 mm nas últimas 24 horas; Defesa Civil define locais de risco e inicia trabalho de orientação dos moradores

Vereador cobra funcionamento pleno do Hospital da Mulher de Mossoró

Poço 19 apresenta problema após forte chuva com raios e afeta o abastecimento em bairros de Mossoró

Vereadores vão realizar audiência pública para debater a situação do Nogueirão

POLÍCIA

Imprensa do Sul diz que cão farejador encontrou fato dos fugitivos na roupa de um cidadão em Baraúna

Mais um assassinato em Mossoró; Desta vez aconteceu no bairro Sumaré

Lewandowski autoriza a permanência da Força Nacional em Mossoró até o dia 29 de março

Suspeito de comercializar canos de ferro furtados da empresa 3R Petroleum é preso em Caicó

Polícia prende um suspeito e apreende armas e munições em Baraúna

ESTADO

Em Brasília, Fátima Bezerra pede federalização das RNs 117, em Mossoró; 118, no Vale do Açu; e 120 em São Paulo do Potengi

Projeto dos dois primeiros lotes de duplicação da BR 304 ficam prontos no segundo semestre de 2024

Duplicação da Reta Tabajara vai ganhar viaduto no Acesso ao Aeroporto de São Gonçalo do Amarante e obras na área urbana de Macaíba

Comissão aprova PL que prorroga a vigência do concurso para agente penitenciário no RN

SEEC vai realizar censo dos servidores da educação no Rio Grande do Norte

NACIONAL

Banco Central baixa taxa de juros Selic para 10,75%

STJ decide por 9 x 2 para Robinho cumpri 9 anos de prisão por estupro no Brasil