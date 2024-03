Preso de justiça é assassinado a tiros quando saía para trabalhar, no bairro Sumaré. O crime aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (21). De acordo com informações da polícia militar, a vítima, identificada como José Jorge do Nascimento Ribeiro Filho, estava saindo de sua residência, no Sumaré, para trabalhar na região dos Abolições, quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. O homem não teve qualquer chance de reagir e morreu no local. José era natural do município de João Pessoa na Paraíba. Ele já respondia por crimes de roubo e homicídio, estando em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica.

Um crime de homicídio foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (21), no bairro Sumaré, em Mossoró. A vítima foi identificada como José Jorge do Nascimento Ribeiro Filho, natural do município de João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com informações da polícia militar, a vítima estava saindo de sua residência, no Sumaré, para trabalhar na região dos Abolições, quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. O homem não teve qualquer chance de reagir e morreu no local.

A PM isolou o local do crime até a chegada dos peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia e a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, para iniciar as investigações.

Sabe-se até o momento que José Jorge já respondia na justiça por crimes de roubo e homicídio e que estava em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica.