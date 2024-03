Projeto dos dois primeiros lotes de duplicação da BR 304 ficam prontos no segundo semestre de 2024

A ordem de serviço para elaboração de projeto executivo que trata da duplicação da BR-304 foi assinada em setembro do ano passado. O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra ao final de uma audiência com a equipe técnica do Ministério dos Transportes em Brasília. De acordo com a pasta, a empresa RTA está em fase avançada na elaboração do projeto, com previsão de entrega dos dois primeiros lotes, para o segundo semestre de 2024. O ministro Renan Filho reafirmou o compromisso com a duplicação da BR 304.

Durante agenda em Brasília nesta quarta- feira (20), a Governadora Fátima Bezerra esteve em audiência com o Ministro dos Transportes, Renan Filho, e tratou sobre a Elaboração do projeto executivo da BR 304.

A ordem de serviço para elaboração de projeto executivo que trata da duplicação da BR-304 foi assinada em setembro do ano passado. O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra ao final de uma audiência com a equipe técnica do Ministério dos Transportes em Brasília.

A BR-304 é estratégica para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte por interligar diversas regiões do Estado, proporcionando o escoamento de produção e garantindo fluidez e segurança para a circulação de pessoas e de mercadorias. O projeto da duplicação, reivindicação antiga, foi incluída como obra prioritária do RN no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3). “Um sonho que está se tornando realidade”, disse a governadora.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Gustavo Coelho, “a duplicação é uma obra estruturante para o sistema de transportes do RN, já que conecta com todas as principais vias de nosso sistema rodoviário e, ainda, melhora a ligação do RN com o Ceará.” A previsão é que as obras sejam iniciadas em 2024.