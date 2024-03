MCJ 2024: forças de segurança se reúnem para planejar pontos estratégicos para o evento

Representantes das polícias Civil e Militar, equipe do Corpo de Bombeiros, equipe da Sesdem, além da Guarda Civil Municipal de Mossoró (GCM) estiveram presentes na manhã desta terça-feira (20), realizando visitas técnicas de planejamento e conhecimento dos possíveis locais de suporte para as guarnições envolvidas. Durante o encontro, foram discutidas a identificação de pontos chaves que atendam a cobertura de segurança no decorrer do evento, o posicionamento estratégico de equipes e viaturas, a coordenação de comunicações e a implementação de protocolos de resposta rápida e eficaz.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), se reuniu com as principais forças de segurança para planejar e estabelecer pontos de apoio estratégicos para o Mossoró Cidade Junina 2024. A iniciativa visa antecipar as definições logísticas para garantir a segurança e o bem-estar do público durante todo o evento.



Representantes das polícias Civil e Militar, equipe do Corpo de Bombeiros, equipe da Sesdem, além da Guarda Civil Municipal de Mossoró (GCM) estiveram presentes na manhã desta terça-feira (20), realizando visitas técnicas de planejamento e conhecimento dos possíveis locais de suporte para as guarnições envolvidas.



“O nosso secretário de segurança convocou todas as forças para se integrar e já começar a avaliar os locais de apoio para todos que fazem parte do processo de segurança do MCJ. Além da Guarda Municipal, dos bombeiros, das polícias civil e militar, temos também o pessoal do Ciosp, o nosso Ciots, todos aqui já estamos fazendo isso para poder realmente traçar todos os planejamentos e dar também condições de trabalho a todos os profissionais que vão estar aqui presentes no evento, oferecendo mais segurança à população”, frisou o comandante da GCM, Thiago Fernandes.

Durante o encontro, foram discutidas a identificação de pontos chaves que atendam a cobertura de segurança no decorrer do evento, o posicionamento estratégico de equipes e viaturas, a coordenação de comunicações e a implementação de protocolos de resposta rápida e eficaz.



Além disso, a colaboração entre as intituições de segurança é dada como uma prioridade para garantia de sucesso do evento. O foco é certificar que cada aspecto seja considerado e que medidas eficazes sejam implementadas, numa ação integrada de benefício a população.



Com essas medidas, as forças de segurança reafirmam seu compromisso e demostram que estão cada vez mais preparadas para uma resposta ágil aos desafios que possam surgir, garantindo que o evento aconteça de forma harmoniosa, alegre e seguro para todos.



“A gente reuniu as forças de segurança que vão trabalhar no Mossoró Cidade Junina, viemos olhar alguns equipamentos que possam servir como base, tanto na parte de alimentação, na parte de radiocomunicação, onde nós vamos montar a central de monitoramento, como outros. Portanto, já estamos estudando e alinhando com as forças de segurança aqui presente, vendo as melhores possibilidade, e claro, buscando atender da melhor forma a população, garantindo a segurança de todos”, ressaltou o secretário de Segurança do município, Walmary Costa.