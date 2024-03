Servidores da saúde do RN recusam proposta do Governo e aprovam greve para 3 de abril

De acordo com o Sindicato, o governo insiste na proposta de recomposição salarial apenas em 2025, o que na opinião dos servidores, demonstra a falta de interesse político do governo em discutir os pontos da pauta da categoria, pedindo inclusive que o sindicato escolhesse pontos prioritários para serem atendidos, o que foi negado pelo Sindsaúde/RN. A greve está marcada para quarta-feira, 3 de abril.

Em Assembleia Geral nesta quarta-feira (20), o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte (SindSaúde/RN) informou que rejeitou por unanimidade a proposta do Governo do Estado de recomposição salarial em 2025. A categoria também aprovou uma greve prevista para iniciar no dia 3 de abril.

De acordo com o Sindicato, o governo insiste na proposta de recomposição salarial apenas em 2025, o que na opinião dos servidores, demonstra a falta de interesse político do governo em discutir os pontos da pauta da categoria, pedindo inclusive que o sindicato escolhesse pontos prioritários para serem atendidos, o que foi negado pelo Sindsaúde/RN.



Na Assembleia, também foi citada uma nova orientação para os servidores da saúde que entraram no serviço público antes de 1988, diante da decisão mais recente do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O SindSaúde/RN passa agora a orientar que os servidores busquem dar entrada nas suas aposentadorias até dia 24 de abril. Caso os sindicatos consigam reverter a situação, os trabalhadores serão avisados e, aqueles que não desejam se aposentar, poderão retirar a solicitação de aposentadoria.

"Diante da decisão mais recente do Tribunal de Contas do Estado que vai considerar a solicitação dos servidores que requererem a aposentadoria até o dia 25 de Abril, infelizmente, o Sindsaúde/RN passa agora a orientar que os servidores busquem dar entrada nas suas aposentadorias até dia 24 de abril. Paralelo a isso, o Sindsaúde/RN, em conjunto com o Sinpol/RN, se habilitou com a petição Amicus Curiae no Mandado de Segurança impetrado pelo estado contra o acórdão 733/2023 do TCE, no Tribunal de Justiça do RN. Sendo assim, caso os sindicatos consigam reverter a situação, os trabalhadores (as) serão avisados e, aqueles que não desejam se aposentar, poderão retirar a solicitação de aposentadoria. Além disso, a reunião do Fórum dos Servidores (as), realizada na última terça-feira (19), encaminhou que, nesta quarta-feira(20) será solicitada uma audiência pública na Assembleia Legislativa para se debater politicamente a pauta", disse o Sindsaúde em nota.