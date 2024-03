Poço 6 começa a funcionar; equipamento vai reforçar o abastecimento da região Oeste de Mossoró. O poço entrou em funcionamento nesta sexta-feira (22). Segundo a Caern, foram investidos cerca de R$ 20 milhões, tanto na perfuração como nos equipamentos para o funcionamento do poço 6, no Nova Betânia, e o poço do Rincão. Este último, deverá começar a ser perfurado em oito dias, tão logo a sonda contratada para operá-lo seja montada.

Nesta sexta-feira (22) a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) colocou em funcionamento o poço 6, que vai abastecer o bairro Nova Betânia, parte do Bela Vista e reforçar o abastecimento de toda a região Oeste de Mossoró.

Segundo a companhia, foram investidos cerca de R$ 20 milhões, tanto na perfuração como nos equipamentos para o funcionamento do poço 6, no Nova Betânia, e o poço do Rincão.

A sonda perfuratriz contratada para operar no Rincão já está sendo montada. O local foi escolhido após estudos hidrogeológicos mostrarem ser a área propícia para garantir boa produção de água.

Ao lado do poço já existe um reservatório, que entrará em funcionamento para garantir armazenamento de água e integrar a produção ao sistema já existente da Caern.

A perfuração do poço do Rincão deve começar em oito dias, tão logo a sonda seja montada e possa operar.

A previsão é que quando o serviço de perfuração inicie sejam necessários 45 dias para conclusão do poço que vai reforçar o abastecimento da região Leste de Mossoró.