Prefeito Allyson assina ordem de serviço de reforma da Praça Chiquinha Duarte, na Ilha de Santa Luzia

A Praça Chiquinha Duarte, localizada na rua General Péricles, bairro Ilha de Santa Luzia, será completamente reformada. A ordem de serviço para o início da obra foi assinada na noite desta quinta-feira (21). Será a primeira grande revitalização no espaço em mais de 20 anos. A estruturação do equipamento será efetivada a partir de investimentos do programa “Mossoró Realiza”.



Para os moradores da região, o sentimento é de realização. Alzira Dantas mora na rua General Péricles há quase 30 anos e sempre sonhou com a reforma da praça. “É um sonho realizado para toda a população da Ilha. Há mais de 20 anos que a gente espera por essa reforma, para o conforto de quem caminha, para as crianças que brincam, os jovens. Está todo mundo feliz, muito feliz. A gente achava que nunca ia acontecer, não é? Depois de tantas gestões que passaram e nada foi feito, mas agora a gente está vendo andar”, afirmou.

Iracilde da Conceição, que mora no bairro há 40 anos, também comemora o início das obras. “Meu coração está muito alegre, chega está acelerado. Vai ser o meu divertimento, e para os meus netinhos também. Vou brincar com eles. Estou sem fé. Se Deus quiser, agora sai”, afirmou a aposentada, feliz com concretização de um sonho de toda a comunidade.

O senhor Joaquim Oliveira destaca que, com a reforma, passará a caminhar mais na praça e vai utilizar também os aparelhos da academia da terceira idade que serão instalados no espaço. “Todo benefício é bem-vindo. Melhora muito. Vão colocar uns aparelhos daqueles, não é? Isso é bom”, pontuou.

A reforma da praça contempla a revitalização da quadra esportiva, alambrado em todo o seu perímetro e rede de proteção, academia da primeira idade, academia da terceira idade, uma área de 1.074,00 m² de passeio em intertravado, bancos de concreto, Iluminação em LED e paisagismo.



“Uma praça que será toda revitalizada, com academia da primeira idade, academia da terceira idade e acessibilidade para todas as pessoas, iluminação em LED, paisagismo. Vamos realmente transformar aqui a Praça Chiquinha Duarte, que há mais de 20 anos espera por uma reforma, por uma mudança. O investimento é de mais de R$ 370 mil. É o ‘Mossoró Realiza’ chegando nos quatro cantos da cidade”, frisou o secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima.

A secretária municipal de Esporte e Juventude, Larissa Maciel, também ressalta a importância da reforma do equipamento. “A gente sabe da importância que cada praça tem para cada comunidade, ainda mais praças como essa, que há tanto tempo precisava de uma reforma, de uma modernização. E a gente vê a resposta das crianças aqui, que já ocupam esse espaço e vão encontrar daqui a alguns meses uma praça completamente repaginada”, concluiu.