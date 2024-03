Páscoa deve gerar quase R$ 500 milhões na economia do Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte como um todo, a Páscoa movimentará cerca de R$ 498 milhões, impulsionada também pelo alto número de pessoas que viajarão durante o feriado. O presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, destaca que a expectativa não é apenas de crescimento nas vendas, mas também de uma maior distribuição dos gastos no interior do estado. A pesquisa revelou que 19% dos mossoroenses pretendem viajar durante o feriado da Páscoa, gastando cerca de R$ 400 para visitar principalmente outros municípios do Rio Grande do Norte.

Segundo levantamento do Instituto Fecomércio RN (IFC), a páscoa deve movimentar cerca de R$ 194,2 milhões nos municípios de Natal e Mossoró. Esse valor representa um aumento de mais de 10% em comparação ao ano passado, quando a expectativa era injetar aproximadamente R$ 176,5 milhões.

A pesquisa revelou que mais de 16% dos natalenses e quase 19% dos mossoroenses pretendem viajar durante o feriado da Páscoa, gastando cerca de R$ 400 para visitar principalmente outros municípios do Rio Grande do Norte. Mais de 60% dos natalenses e 50% dos mossoroenses escolherão cidades do interior como destino, o que indica uma maior disseminação dos gastos pelo estado.

Em Mossoró, as compras para a Páscoa movimentarão cerca de R$ 51,3 milhões, representando um aumento de 19,6% em comparação a 2023. Os consumidores do município planejam gastar cerca de R$ 108,68 com chocolates, um aumento de 10,4% em relação ao ano passado, quando o valor foi de R$ 98,47. Os gastos com peixe também devem crescer aproximadamente 12,2%, passando de R$ 76,19 para R$ 85,48.



Diferentemente de Natal, cerca de 52,3% dos consumidores de Mossoró farão as compras de Páscoa no comércio de rua. A maioria dos compradores é do sexo masculino (51,9%), tem entre 25 e 34 anos (63,1%), é graduada (63,7%), e tem uma renda familiar de 5 a 10 salários mínimos (70,6%) ou mais de 10 salários mínimos (70,6%).