Partage Mossoró realizará II Fórum de Desenvolvimento do Varejo

O evento acontecerá em 03 de abril, às 19h, no Requinte Buffet. Será um momento importante para discutir as principais tendências econômicas do Oeste Potiguar, reunir pessoas, negócios, ideias e objetivos em prol do desenvolvimento da região. A programação contará com dois painéis de debates. No primeiro painel, será discutido o 'Impacto do Setor Produtivo no Desenvolvimento Econômico de Mossoró e Região’ e no segundo, ‘A inovação no varejo: perspectivas para os próximos anos’. Liderado por Adriano Capobianco, Diretor Comercial e de Novos Negócios do Grupo Partage, e Cristina Franco, Presidente do Conselho da Associação Brasileira de Franquias ABF, entre outros convidados.

O Partage Mossoró realizará o II Fórum de Desenvolvimento do Varejo de Mossoró e Região. O evento acontecerá em 03 de abril, às 19h, no Requinte Buffet. Será um momento importante para discutir as principais tendências econômicas do Oeste Potiguar, reunir pessoas, negócios, ideias e objetivos em prol do desenvolvimento da região.



A programação contará com dois painéis de debates que enriquecerão os conhecimentos e a troca de experiências. No primeiro painel, será discutido o 'Impacto do Setor Produtivo no Desenvolvimento Econômico de Mossoró e Região’ e no segundo, ‘A inovação no varejo: perspectivas para os próximos anos’, que tratará das apostas em inovação do ramo como foco de discussão. Liderado por Adriano Capobianco, Diretor Comercial e de Novos Negócios do Grupo Partage, e Cristina Franco, Presidente do Conselho da Associação Brasileira de Franquias ABF, entre outros convidados.



“Estamos animados com as novidades e discussões que traremos nesta 2ª edição do fórum em Mossoró. Creio que este é um evento muito importante para a cidade e desta vez vamos conversar mais sobre desenvolvimento econômico, aprofundar sobre inovação e entender como podemos ajudar ainda mais o contexto regional. Da primeira vez, foi uma troca muito rica e tenho certeza que este será ainda melhor”, afirma Capobianco.



O II Fórum de Desenvolvimento do Varejo de Mossoró e Região é um evento restrito a convidados e à imprensa e será uma oportunidade imperdível para conhecer a visão, as experiências bem-sucedidas e os planos de crescimento econômico da região com desenvolvimento sustentável.



Abaixo, confira a programação completa do II Fórum de Desenvolvimento do Varejo de Mossoró e Região:



1° Painel:

Impacto do Setor Produtivo no Desenvolvimento Econômico de Mossoró e Região:

● Gutemberg Dias (Diretor de Relacionamento Institucional - Progel)

● Fábio Martins de Queiroga - Diretor presidente COEX RN - Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte

● Allysson Bezerra – Prefeito Mossoró

● Airton Torres - Presidente do Sindicato das Indústrias de Extração de Sal do Estado do Rio Grande do Norte (SIESAL-RN)



2° Painel:

Inovação no varejo - perspectivas para os próximos anos:



● Adriano Capobianco – Diretor comercial e de novos negócios - Grupo Partage

● Cristina Franco - Presidente do Conselho da ABF

● Glauber Gentil – CEO Grupo Gentil - Franqueado Boticário

● Zico Paiva – Franqueado Aramis