Com investimento superior a R$ 10,5 milhões, obras do Centro Comercial estão avançadas. As obras foram iniciadas no dia 15 de janeiro, com equipes trabalhando nos três turnos. A previsão é de conclusão em 18 meses. O Centro Comercial promoverá o desenvolvimento econômico da região, estimulando o comércio local e gerando empregos. Resolverá um problema histórico proporcionado um ambiente adequado e confortável para os comerciantes ambulantes, garantindo a organização do centro da cidade e acessibilidade, tornando um novo pólo de negócios e lazer, contribuindo para o crescimento da cidade e o bem-estar da população.

FOTO: WILSOM MORENO