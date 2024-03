Assim como Mossoró, Governador enfrenta problemas com dívidas de gestão passada

Enquanto as dívidas herdadas por Allyson Bezerra em Mossoró já se aproximam dos 900 milhões, em Ggovernador Dix Sept Rosado, o gestor Dr. Artur Vale já amarga ter que pagar quase R$ 3 milhões deixados em dívidas somente pela gestão de Antônio de Bolota, no período de 2017 a 2020. Esta semana, o prefeito Artur Vale foi surpreendido com mais uma conta de R$ 107 mil junto a Receita Federal.

Em Mossoró-RN, uma dívida herdada de quase R$ 900 milhões de gestões passadas, impõe, até hoje, dificuldades a gestão de Allyson Bezerra. Em Governador Dix Sept Rosado, distante 36 km da capital do Oeste, respeitando a proporção, a situação é parecida.

Ao assumir a Prefeitura Municipal de Governador Dix Sept Rosado no início de 2021, o atual prefeito, Dr. Artur Vale, encontrou dívida de mais de R$ 2,7 milhões junto à Receita Federal, que havia sido acumulada no período de 2018 a 2020, pelo então prefeito Antônio Bolota.

Estes débitos, impedem que o município receba recursos federais para fortalecer os serviços, incluindo saúde, em benefício da população. O mesmo aconteceu em Mossoró, sendo necessário o atual gestor Allyson Bezerra negociar as dívidas primeiro, para só então começar a pleitear recursos em Brasília para obras de infraestrutura que o município precisa.

O mesmo aconteceu com a gestão de Artur Vale, em Governador Dix Sept Rosado. Só que além da dívida conhecida no início da gestão, outras ficaram surgindo ao longo da atual gestão. E a dívida antiga, impondo bloqueios no FPM da gestão atual.

Há poucos dias, o prefeito Artur Vale foi surpreendido com mais uma dívida junto à Receita Federal. Agora, no valor de R$ 107.451,19, que pode parecer um valor pequeno, mas para um município com menos de 15 mil habitantes, faz muita diferença na prestação de serviços.

Segundo o atual gestor, estes recursos poderiam ser investidos em benefícios da população, mas, agora, para evitar novos bloqueios, terão que ser destinados para o pagamento de dívidas deixadas exatamente pelo grupo político que faz oposição a gestão atual.

O prefeito Artur Vale tem se queixado, que ao longo de três anos de gestão, alguns milhões de reais, que poderiam contribuir ainda mais com o desenvolvimento de Governador Dix-Sept Rosado, foram destinados para o pagamento de dívidas da gestão anterior.

Algo parecida ocorre com Mossoró, quando o prefeito Allyson Bezerra teve que negociar e pagar dívida, como, por exemplo, na Previ, de R$ 233 milhões, recursos que a gestão Rosalba Ciarlini, de 2017 a 2020, recolheu do servidor, mas não repassou a instituição de previdência.

Além deste débito, havia dívidas em Mossoró em todos os outros setores, que somados, se aproximava de R$ 900 milhões, que estão sendo pagos parcelados. Estes recursos, teriam fortalecido as escolas, as unidades de saúde, a mobilidade urbana, os logradouros públicos.