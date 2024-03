Allyson leva base aliada inteira na Câmara para o União Brasil em Mossoró-RN

Também abonou a ficha de filiação de 7 mulheres, fortes lideranças em Mossoró, entre as quais a guarda municipal Lílian Cinthia, co-autora do Projeto Patrulha Maria da Penha. Abraçam o projeto de reeleição de Allyson Bezerra vereadores fortes na cidade, como Genilson Alves e Francisco Carlos, e também forte na zona rural, como Aislan Markruty, da Maísa. Ao MOSSORÓ HOJE, o ex-senador José Agripino fez fortes elogios ao gestor Allyson Bezerra. "É o melhor dos melhores", disse. Assista discurso de José Agripino e Allyson Bezerra no instagram do MH.

O prefeito Allyson Bezerra, mesmo com uma forte chuva, reuniu na noite desta sexta-feira, dia 22, o Diretório Municipal do União Brasil, na quadra de esportes do Colégio Sementes, no Planalto 13 de Maio, em Mossoró-RN, e filiou 14 vereadores da base aliada na Câmara Municipal e sete mulheres fortes lideranças em Mossoró-RN, algo inédito na política do Rio Grande do Norte.

A reunião do União Brasil, que marca o início da corrida pela reeleição, foi chancelada pelo presidente estadual da legenda, o ex-senador José Agripino Maia. Na ocasião do encontro, José Agripino fez fortes elogios a Allyson Bezerra, destacando-o como extraordinário. Acrescenta que a sua missão é exatamente reunir só os melhores no União Brasil e que Allyson “é o melhor dos melhores”, diz.

No projeto de reeleição, Allyson Bezerra conseguiu algo inédito na política do Rio Grande do Norte. Dos 23 vereadores do município, 14 seguiram sua opção partidária e se filiaram ao União Brasil, abraçando o projeto de reeleição. Também teve sete fortes lideranças mulheres, que também assinaram a ficha de filiação ao União Brasil na mesma reunião.

Pré-candidatos a vereadores filiados ao União Brasil Mossoró:

Genilson Alves

Didi de Arnor

Raério Araújo

Gideon Ismaias

Naldo Feitosa

Ricardo de Dodoca

Lucas das Malhas

Francisco Carlos

Wiginis do Gás

Marrom

Tony Cabelos

Ozaniel Mesquita

Marckuty da Maísa

Édson Carlos

Costinha

Lideranças mulheres agora do União Brasil

Lilian Cinthia

Marleide Morais

Glícia Nóbrega



Rubênia Oliveira

Nagila Diniz

Eilma

Maurenilsa Nunes, do Abolição III

Entre as mulheres, a guarda municipal Lília Cinthia, que é coautora do projeto Patrulha Maria da Penha, em Mossoró, ingressou no União Brasil. Ela conta que recebeu o convite do prefeito Allyson Bezerra para se filiar ao União Brasil e somar com o crescimento de Mossoró e que não pensou duas vezes em aceitar. Segundo ela, o que está dando cerco precisa continuar.

O vereador Genilson Alves fala que é honroso seguir o projeto político do prefeito Allyson Bezerra, que está reestruturando a cidade de Mossoró com obras que já deveriam existir. Obras como o Complexo Viário 15 de Março, a recuperação das ruas, a restauração das escolas, a construção das unidades de saúde na cidade e na zona rural, e principalmente o Centro Comercial, que vai permitir que o Centro de Mossoró tenha acessibilidade.

O vereador Francisco Carlos, professor doutor pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que no passado dedicou seu conhecimento a serviço das sucessivas gestões da família Rosado, assinou a ficha do União Brasil e pontuou que a gestão de Allyson Bezerra é inovadora em todos os sentidos, mas principalmente no empenho de buscar atender bem o cidadão.





O vereador Aislan Markruty Vieira de Freitas, da Maísa, ao desembarcar com tudo no União Brasil, reforça que na campanha em 2020, o prefeito Allyson Bezerra assumiu compromisso de reestruturar a zona rural e isto está acontecendo, com água, escolas, postos de saúde, recuperação de estradas e apoio ao homem do campo em diversos seguimentos.

O evento começou por volta das 20 horas, tendo lotado todos os estacionamentos nas ruas perto do ginásio de esportes do Colégio Sementes, apesar de uma forte chuva no mesmo horário. Para o prefeito Allyson Bezerra, um retorno ao seu reduto eleitoral que o elegeu deputado estadual em 2018. Falou aos presentes, com a mesma energia e empolgação que o levou a Assembleia Legislativa em 2018 e ao Palácio da Resistência em 2021. Voltou a falar em debater saídas para os problemas de Mossoró, e quer o diálogo constante.

Allyson Bezerra observa que 60% do diretório do União Brasil em Mossoró tem postos ocupados por mulheres e que as mulheres têm dado uma contribuição muito forte na estruturação da gestão municipal em Mossoró, em especial na Educação, na Saúde, na Administração, enfim, em praticamente todos os setores da Administração Municipal.