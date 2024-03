Prefeito inicia 6 obras orçadas em quase 2 milhões na comunidade onde nasceu

“Quem não faz por sua terra, não faz por terra de ninguém”, cita o prefeito Allyson Bezerra, em vídeo gravado pela imprensa no local, ao falar da necessidade das obras na comunidade. Por meio do “Mossoró Realiza” e "Mossoró Cidade Educação", a Escola Municipal Chafariz I será ampliada e climatizada; uma Unidade de Educação Infantil (UEI) será construída, assim como uma biblioteca, uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma quadra esportiva e uma praça.

O prefeito Allyson Bezerra assinou na manhã deste domingo (24) um conjunto de ordens de serviço para obras em Saúde, Educação e Esporte e Lazer no Sítio Chafariz, onde nasceu e viveu boa parte de sua infância na zona rural de Mossoró.

“Quem não faz por sua terra, não faz por terra de ninguém”, cita o prefeito Allyson Bezerra, em vídeo gravado pela imprensa no local, ao falar da necessidade das obras na comunidade. Lembrou que estão fazendo 15 UBS em Mossoró, sendo 3 na cidade e 12 na zona rural.

Observou também que está trabalhando para restaurar todas as escolas do município, além de construir pelo menos 15 novas unidades, sendo uma técnica. Esta unidade educacional técnica já está em obras no Bairro Santo Antônio, zona norte da cidade de Mossoró.

No caso localidade, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Mossoró informou que receberá uma série de investimentos, que somam quase R$ 1,8 milhão. Quando o prefeito Allyson morava no Chafariz, a escola era numa casa de taipa.

Por meio do “Mossoró Realiza” e "Mossoró Cidade Educação", a Escola Municipal Chafariz I será ampliada e climatizada; uma Unidade de Educação Infantil (UEI) será construída, assim como uma biblioteca, uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma quadra esportiva e uma praça.

A população local comemorou o momento histórico. “É um sonho que está se realizando. Há muito tempo que moro aqui e não tinha visto uma obra desse tamanho, principalmente a reforma da escola, a praça e quadra para as crianças terem mais um lazer, além do posto de saúde. É só felicidade. É só bênçãos de Deus”, afirmou Edson Araújo, pai do pequeno Nícolas Samuel, aluno da Rede Municipal.





Antônio Bezerra também é pai de aluno da Escola Chafariz, e ressalta a importância da revitalização e ampliação do equipamento. “Nasci e me criei aqui, e essa é uma obra que a gente já vem há muito tempo esperando. É uma grande obra, não só para o meu filho, como para todos que passarem nesse colégio. É um sonho antigo da nossa comunidade, de vermos uma estrutura ampliada, a ponto de termos o prazer de colocar nossos filhos na escola. Eu como pai só tenho que agradecer, em nome da comunidade”, disse.

O senhor Luís Francisco também é morador do Sítio Chafariz e está feliz com as obras que serão iniciadas pela Prefeitura. “Estou achando bom e muito feliz. Não esperava por isso. Vai melhorar, e nós todos merecemos”, comentou o aposentado.

Diretora da Escola Municipal Chafariz I, Valdenice Bezerra explica que com a construção da UEI, será possível reunir as crianças em um mesmo local, já que atualmente a turma da Educação Infantil está instalada em uma estrutura mais distante da escola. “É maravilhoso, porque vamos reunir todas as crianças em um mesmo local. A ampliação é um sonho se tornando realidade, e com certeza uma melhoria muito grande na educação dessas crianças”, enfatizou.

“Esta é uma gestão que prioriza a educação. Essa obra no Chafariz é algo que a gente considera grandioso, com a ampliação da escola, a creche, e também a biblioteca. A quadra de esporte também vai beneficiar as crianças e a comunidade, bem como a UBS. Estamos muito felizes”, pontuou a diretora executiva da Secretaria Municipal de Educação (SME), que na ocasião representou o titular da SME, professor Marcos Oliveira.





Com a reforma e ampliação, a Escola Chafariz I contará com duas salas de aula, secretaria, refeitório, área de serviço, dois banheiros acessíveis para Pessoas com Deficiência (PcD). Já a UEI contempla sala de aula e banheiro. Além disso, haverá um passeio externo que dará acesso a uma biblioteca.

SAÚDE, ESPORTE E LAZER

O Sítio Chafariz também ganhará uma UBS Rural, dentro do processo de investimento na atenção primária que a Prefeitura de Mossoró está conduzido, com 12 Unidades Básicas de Saúde para a zona rural.

"A UBS Rural vem com uma estrutura para uma melhor assistência, de qualidade, para a população. Vai contar com sala do dentista, sala de enfermagem, para fazermos coletas de preventivo, atendimento médico”, comentou a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

“É um verdadeiro complexo no Chafariz, com reforma da escola, ampliação com a UEI, biblioteca, quadra poliesportiva, uma praça e uma UBS Rural. É a comunidade do Chafariz recebendo vários equipamentos. É o mesmo cuidado da Prefeitura na zona urbana e na zona rural”, acrescentou o secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima.

Para a secretária municipal de Esporte e Juventude, Larissa Maciel, a construção de equipamentos como uma praça e uma quadra na região do Chafariz reforça o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas para toda a população.

“Quando a gente chega com um equipamento como uma quadra nova, uma praça nova, para os idosos, para os adultos, para a juventude, significa que esse povo vai estar mais unido, vai ter um espaço para lazer, para o esporte e consequentemente para a saúde. É uma quadra completamente revestida com alambrado, um espaço para essas crianças brincarem ao lado da escola, nessa sinergia da educação com o esporte. Na praça, haverá academia para a terceira idade, o que é muito importante para o combate ao sedentarismo”, detalhou.

Representando a família que realizou a doação do terreno onde os equipamentos serão construídos, Ceição Silva falou sobre a alegria da comunidade com os investimentos da Prefeitura de Mossoró. “É um momento muito importante para toda a comunidade. Aqui realmente estava precisando muito. É uma satisfação a gente poder estar doando, porque vai servir para toda a comunidade, por longos anos, e todo mundo vai ser beneficiado. É uma coisa grandiosa, que realmente as pessoas daqui merecem”, finalizou.