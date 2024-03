'Peixe Popular' será vendido em 8 pontos na zona urbana e em dois da zona rural de Mossoró. A iniciativa, parceria entre a Prefeitura de Mossoró e o Abatedouro Frigorífico Industrial do município, vai garantir mais um ano de peixe a R$ 10 o kg, possibilitando que a população, principalmente as pessoas mais carentes, consiga consumir o alimento tradicional da Semana Santa. As vendas terão início na próxima quarta-feira (27) e seguirão até sexta-feira (29), das 7h às 17h. No total, serão 40 toneladas de peixe do tipo Corvina, Tainha e Xaréu; confira os pontos de venda.

A Prefeitura de Mossoró, em parceria com o Abatedouro Frigorífico Industrial de Mossoró (AFIM), realizará, mais uma vez, o projeto “Peixe Popular” durante a Semana Santa, iniciativa que possibilita a famílias de baixa renda ter na mesa esse alimento que é tão tradicional nesse período para os brasileiros.

“Ficamos felizes de mais um ano estarmos junto com a Prefeitura de Mossoró, no projeto 'Peixe Popular', garantindo à população mossoroense, um peixe mais acessível no valor de R$ 10,00, possibilitando assim, que a tradição da Semana Santa, de comer esse alimento, seja cumprida pela população mais carente”, disse o diretor do AFIM, Alex do Frango.

As vendas terão início na próxima quarta-feira (27) e seguirão até sexta-feira (29), das 7h às 17h. No total, serão 40 toneladas de peixe do tipo Corvina, Tainha e Xaréu com preço acessível de R$ 10,00 o quilo.

Os peixes serão vendidos em oito pontos na zona urbana e em mais dois pontos na zona rural.

PONTOS DE VENDA NA ZONA URBANA

• Nova Vida - BR-110 na entrada do bairro

• Alto de São Manoel - Próximo à Delegacia

• Paredões - Cobal

• Bom Jardim - Mercado do Bom Jardim

• Belo Horizonte - Praça da Pirâmide

• Santo Antônio - UEI Thereza Néo

• Abolição II - Centro Comercial

• Santa Delmira - Praça ao lado do Supermercado Queiroz

PONTOS DE VENDA NA ZONA RURAL

• Jucuri - Praça ao lado da Igreja Católica

• Maísa - Academia da Saúde ao lado da UBS.