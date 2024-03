Diocese de Mossoró divulga programação da Semana Santa na Catedral de Santa Luzia

A Igreja Católica inicia a programação da semana santa com o Domingo de Ramos, celebrado neste domingo, 24 de março. A celebração da ramos lembra a entrada de Jesus em Jerusalém. Para recordar esta passagem bíblica, as paróquias realizam a procissão de ramos, antes da missa. Após a missa, os ramos podem ser levados pelos fiéis para suas residências ou guardados pela própria Igreja, para serem queimados na quarta-feira de Cinzas, no ano seguinte.

A Diocese de Mossoró divulgou o cronograma de missas e celebrações da Semana Santa na Catedral de Santa Luzia.



A Semana Santa, para os Cristão Católicos, é a vivência da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Toda programação da Semana Santa contará com celebrações paroquiais, salvo a missa dos Santos Óleos, momento em que todos os sacerdotes celebrarão, junto com Dom Francisco de Sales, bispo Diocesano, a missa da unidade, na Catedral de Santa Luzia, em Mossoró-RN.





Semana Santa 2024- Paróquia Santa Luzia



Dias 25 e 26/03: Segunda e terça



17h30- Missa na Catedral de Santa Luzia



27/03- Quarta-Feira Santa com Procissão do Encontro



17h30- Missa na Catedral



Procissão do Encontro



19h- Procissão saindo das Paróquias de Mossoró



20h- Encontro com as imagens e cruzes em frente à Catedral de Santa Luzia



28/03: Quinta-Feira Santa



“Instituição da Eucaristia”



Ceia do Senhor



8h30 – Missa do Crisma – Bênção dos Óleos e Consagração do Crisma



Catedral de Santa Luzia – preside Dom Francisco de Sales- Bispo Diocesano



17h – Missa da Ceia do Senhor com Lava-pés – Capela de Santa Luzia (Ilha de Santa Luzia)



19h – Missa da Ceia do Senhor com Lava-pés – Catedral – preside Dom Francisco de Sales- Bispo Diocesano)



Adoração ao Santíssimo Sacramento até 21h30.







29/03- Sexta-Feira Santa



“Pai em Tuas Mãos entrego o meu Espírito”







Celebração da Paixão do Senhor



7h – Via Sacra



16h – Ação Litúrgica da Paixão do Senhor – Catedral de Santa Luzia



Procissão do Senhor Morto para a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro







30/03: Sábado Santo







“Fogo Novo”. Ó noite de Alegria Verdadeira







19h- Vigília Pascal na Catedral de Santa Luzia- preside Dom Francisco de Sales- Bispo Diocesano







31/03- Domingo de Páscoa



6h – Missa da Páscoa – Catedral de Santa Luzia



7h – Missa da Páscoa – Capela São Vicente



9h – Missa da Páscoa – Catedral de Santa Luzia



11h – Missa da Páscoa – Catedral de Santa Luzia



17h – Missa da Páscoa – Capela de Santa Luzia – Ilha de Santa Luzia



17h- Missa das Crianças- Catedral de Santa Luzia



19h – Missa da Páscoa – Catedral de Santa Luzia