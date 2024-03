Ordem de serviços para início das obras das UBSs da Picada e Arisco são assinadas. A iniciativa representa um avanço significativo no acesso à saúde dessas comunidades, garantindo um atendimento digno e de qualidade para todos os moradores. “A UBS será um importante ponto de apoio para a promoção de bem-estar e cuidados médicos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos locais. Essa é mais uma prova do compromisso da Prefeitura em atender às necessidades e demandas da população, investindo em infraestrutura e serviços essenciais para o desenvolvimento e o progresso de Mossoró”, destacou Morgana Dantas, secretária de Saúde.

Na manhã desta segunda-feira (25), as comunidades Picada e Arisco, localizadas na zona rural de Mossoró, receberam ordens de serviços para o início das obras de Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Essa iniciativa representa um avanço significativo no acesso à saúde dessas comunidades, garantindo um atendimento digno e de qualidade para todos os moradores.

“A UBS será um importante ponto de apoio para a promoção de bem-estar e cuidados médicos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos locais. Essa é mais uma prova do compromisso da Prefeitura em atender às necessidades e demandas da população, investindo em infraestrutura e serviços essenciais para o desenvolvimento e o progresso de Mossoró”, destacou Morgana Dantas, secretária de Saúde.

A construção da Unidade Básica de Saúde trará não apenas mais acesso à saúde, como também oportunidades de prevenção e tratamento de doenças para a população dessas comunidades.

"A importância é muito grande para nós mulheres, porque o atendimento aqui é muito bom", frisou a dona de casa Joselene Leandro, moradora da comunidade Arisco. “Nós mulheres não tínhamos uma consulta com privacidade. A gente não tinha como fazer uma prevenção aqui, não tinha um atendimento pré-natal, porque não tínhamos um espaço adequado e agora teremos", concluiu.

“A nossa função é conversar com a comunidade, escutar os anseios da comunidade. Tinhamos essa solicitação de melhoria do ponto de atendimento médico, em especial para as mulheres. Levamos isso para a Secretaria de Saúde e, junto com as Secretarias de projetos e de Infraestrutura, conseguimos materializar essa ação que vai dar qualidade de vida para quem mora na zona rural", disse Faviano Moreira, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Além disso, as presenças dessas UBSs irão fortalecer a presença do poder público nas regiões mais distantes do município, demonstrando a preocupação com a igualdade de acesso aos serviços de saúde para todos os cidadãos, independentemente de sua localização geográfica.

“É uma grande obra que nós estamos recebendo, de grande importância, logo saúde, e a gente já tem esse atendimento, mas agora vai melhorar, o espaço vai ser melhor e eu espero que todo mundo fique grato por esse benefício”, disse Francisco Candido, representante da associação de moradores do Arisco.

Para a agente comunitária de Saúde Neide Duarte, a construção da UBS resolve um problema histórico da comunidade. “É um sonho antigo nosso, vamos ter o nosso canto com dignidade, para os atendimentos do dentista, da sala de enfermagem para o atendimento á mulher, do médico, é sonho”, citou Neide Duarte.