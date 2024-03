Caminhão da Caern é guinchado por estar circulando soltando grande quantidade de fumaça. O caso aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (25), no Centro de Mossoró. Os agentes de trânsito do município fizeram a abordagem e recolheram o veículo, após identificar que ele não tinha qualquer condição de estar em circulação, dificultando a visão dos demais condutores e causando grande risco no trânsito.

Um caminhão a serviço da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte foi guinchado, no final da manhã desta segunda-feira (25), por estar soltando grande quantidade de fumaça, no Centro de Mossoró.

O veículo foi abordado por uma equipe de agentes de trânsito do município, que verificaram a má conservação dele.

Segundo o Inspetor Isaías, a fumaça que estava saindo do escapamento, estava dificultando a visão de quem transitava pelo local e colocando em risco as vidas no trânsito.

Com base no código de trânsito brasileiros, os agentes ainda oportunizaram o condutor a resolver o problema no local, como ele afirmou que não havia condições, o caminhão foi guinchado.

Em nota, a Caern esclareceu que "o veículo que apresentou a falha estava com a manutenção em dia. O mesmo será recolhido nesta terça-feira (26) e enviado para a oficina, quando serão avaliadas as causas";