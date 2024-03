Forro de um dos setores da UPA do BH caiu nesta terça (26); ninguém ficou ferido. Segundo informações do local, não havia pacientes ou servidores próximo no momento em que o forro cedeu. Uma equipe da secretaria de infraestrutura, bem como o Corpo de Bombeiros, foram acionados para averiguar a situação e isolar o local para evitar acidentes. Em nota, a PMM informou que “não existiam problemas aparentes na estrutura que cedeu. De acordo com as análises preliminares, foi identificada má execução da construção da unidade na época”.

FOTO: EMANUEL VITO/BOMBEIROS MOSSORÓ