Adutora da Barrinha começa a ser construída; obra terá investimento de R$ 1,05 milhão

Por meio do “Mossoró Realiza”, um antigo sonho da comunidade da Barrinha, zona rural de Mossoró, começa a se transformar em realidade: teve início nesta segunda-feira (25) a construção da adutora que vai garantir a independência hídrica para a região. O sistema de abastecimento recebe um investimento de R$ 1.043.813,62.

Os moradores da localidade comemoram o início das obras. “É importante demais e algo muito bom que a Prefeitura está fazendo, trazendo isso (a adutora). Falando por todo mundo da comunidade, a gente está amando. Era muito aguardada. Sem água, a gente não faz nada”, pontuou Daliane Santos.

Francisco da Silva também ressalta a importância do investimento realizado pela Prefeitura. “É muito importante, devido à escassez de água. Eu, particularmente, fico muito feliz, e imagino que todos os moradores da Barrinha também com a água chegando nas suas casas em abundância, porque sem água não há vida”, disse, ao lado do amigo Lucílio José.

“É uma felicidade pra gente, uma bênção. Vai mudar (a realidade), se Deus quiser. Estou satisfeito com a adutora que vai chegar aí, está bom demais”, relatou.

O sistema será composto por 2 mil metros de rede de adução (adutora), mais de 5,6 metros de tubulação para a rede de distribuição de água, dois reservatórios com capacidade de 20 mil litros cada e 381 unidades de hidrômetros para instalação em residências, contemplando aproximadamente 1 mil pessoas que residem na região.

“A comunidade vinha passando por momentos de escassez de água, apesar de a gente ter feito uma grande melhoria no sistema de abastecimento. Agora, a comunidade vai ter independência hídrica, com um sistema de adutora moderno e distribuição de água encanada e com torneiras nas casas, hidrômetros, um sistema no qual pode se fazer qualquer tipo de monitoramento, qualquer tipo de manobra”, explicou o gerente executivo de Desenvolvimento Rural da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Raniere Barbosa.

Com o “Mossoró Realiza”, outras comunidades rurais também serão beneficiadas com sistemas adutores, que terão suas construções iniciadas em breve.