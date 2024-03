Isolda propõe a criação da Frente Parlamentar da Mecanização da Agricultura Familiar . Em sua fala, na sessão desta terça-feira (26), na ALRN, a deputada reafirmou a importância da mecanização para melhorar a produção e a vida dos agricultores familiares do Rio Grande do Norte e convidou demais deputados interessados no tema para compor esta ferramenta parlamentar. O investimento de mecanização da agricultura familiar vem se consolidando desde o final do ano passado, com a parceria Brasil-China, através da articulação dos governos federais e estaduais, Consórcio Nordeste, universidades e movimentos sociais.

Na sessão desta terça-feira (26) a deputada estadual Isolda Dantas anunciou a proposição da criação da Frente Parlamentar da Mecanização da Agricultura Familiar na Assembleia Legislativa.

Em sua fala, a deputada reafirmou a importância da mecanização para melhorar a produção e a vida das e dos agricultores familiares do Rio Grande do Norte e convidou demais deputados interessados no tema para compor esta ferramenta parlamentar.

O investimento de mecanização da agricultura familiar vem se consolidando desde o final do ano passado, com a parceria Brasil-China, através da articulação dos governos federais e estaduais, Consórcio Nordeste, universidades e movimentos sociais.

Em fevereiro deste ano, o Brasil recebeu a doação de um lote com aproximadamente 31 máquinas e implementos agrícolas de pequeno porte, destas, 11 foram entregues e testadas em Apodi, onde a delegação chinesa realizou o treinamento de uso dos equipamentos.

Durante a visita da delegação da China em Apodi, a deputada participou de todas as atividades, dentre elas, reuniões, testagens e o Ato Solene do acordo de cooperação internacional, no qual fizeram parte o Consórcio Nordeste, a Universidade Agrícola da China (CAU), a Associação Internacional para a Cooperação Popular (AICP), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas e o governo federal, por meio do programa Mais Alimentos. Na ocasião, João Pedro Stédile, da direção nacional do MST, anunciou a vinda de uma fábrica chinesa de maquinário para a cidade de Mossoró. Isolda celebrou a oportunidade e assumiu compromisso de concretizar esta promessa.

Além da participação ativa nas atividades da parceria sino-brasileira, Isolda destinou 300 mil reais em emenda para garantir aquisição de tratoritos, pulverizadores, roçadeiras e plantadeiras para mais de 18 municípios do Estado e afirmou a importância de tratar do tema na Assembleia.

“Nossos esforços se somam ao do governo do RN, consórcio Nordeste e aos parceiros chineses, em um grande processo de mecanização e a Frente Parlamentar da Mecanização será fundamental para fazer o debate também dentro desta Casa (ALRN) e, assim, contribuir com todo esse processo de desenvolvimento do RN.”, afirmou.