MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 27/03/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORO



Allyson Bezerra diz que licitação da obra “mais charmosa” de Mossoró será no próximo mês

Pedaço do forro do teto da UPA do BH caiu nesta terça (26); ninguém ficou ferido

Prefeito autoriza instalação da adutora da Barrinha com investimento de R$ 1,05 milhão e Praça na Baixinha

Programa de Aquisição de Alimentos distribui produtos da agricultura familiar para institucionais sociais

Prefeitura de Mossoró segue com vagas para estagiários da Educação Especial

Começa a venda do Xaréu, Tainha e Corvina a 10 reais o quilo em 8 pontos na cidade e dois na zona rural de Mossoró

ESTADO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 90 municípios Potiguares; chuva em Mossoró começou pela madrugada e amanheceu chovendo

Programa de cirurgias vasculares da Sesap chega a 2,5 mil procedimentos realizados

Mulheres ganham 23,9% a menos que os homens no RN, aponta Relatório de Transparência Salarial

Imposto de Renda: 80,5 mil contribuintes potiguares já apresentaram a declaração

Assú e cerca de 20 bairros de Mossoró têm abastecimento suspenso devido à parada em adutora Jerônimo Rosado, para manutenção

POLÍCIA

Homem tenta matar a ex-esposa a facadas em Tibau e foge para Mossoró

Acusado de matar fugitivo de justiça do Ceará semana passada em Mossoró morreu horas depois do crime em função de uma parada cardiorrespiratória na UPA

Réu é condenado a 12 anos por matar amigo com uma pedrada após discussão por conta de R$ 5; crime ocorreu há 12 anos

Polícia prende em flagrante suspeito de tentar matar desafeto a facadas na praia de São Cristóvão, em Areia Branca

Nacional

Lula e Macron anunciam programa de investimento de 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia do Brasil e Guiana