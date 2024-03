PMM e AFIM iniciam venda de peixe com valor acessível para a Semana Santa. A população de Mossoró poderá adquirir o quilo do peixe por apenas R$ 10. As vendas iniciaram nesta quarta-feira (27) e seguirão até a próxima sexta-feira (29). O horário será das 7h às 17h. O projeto “Peixe Popular” possibilita a famílias de baixa renda ter à mesa o alimento tão tradicional nesse período para os brasileiros. O Município está disponibilizando 10 pontos de vendas em distintos espalhados pela cidade; confira.

A Prefeitura de Mossoró, em parceria com o Abatedouro Frigorífico Industrial de Mossoró (AFIM), está garantindo a oferta de peixe com preço acessível para os mossoroenses.

Os pontos estão instalados nos bairros Nova Vida, Alto de São Manoel, Paredões, Bom Jardim, Belo Horizonte, Santo Antônio, Abolição II, Santa Delmira, e nas comunidades rurais do Jucuri e Maísa. Estão sendo ofertadas 40 toneladas de peixe do tipo Corvina, Tainha e Xaréu.

Estão sendo disponibilizados peixes das espécies Corvina, Tainha e Xaréu. O primeiro dia de comercialização do pescado com preço popular atraiu dezenas de pessoas aos pontos de venda. Os populares que se deslocaram até um destes pontos enalteceu a iniciativa da Prefeitura de Mossoró em ofertar o quilo do peixe no valor de R$ 10.

“É uma oportunidade única para o povo de Mossoró. Como é tradição, na véspera da Semana Santa, está comercializando um peixe de boa qualidade e acessível para a população comemorar essa importante data com a família”, destacou Airton Castro, morador do bairro Alto da Conceição. Ele foi comprar o pescado no ponto instalado na Praça da Pirâmide, no bairro Belo Horizonte.

Quem também esteve neste ponto foi Tiago José. O morador do BH ressaltou a importância da iniciativa. “Esse preço é ótimo e acessível para todas as pessoas. Estamos tendo acesso a um preço barato e de qualidade”, comemorou.

Outro ponto de comercialização do peixe popular é ao lado da delegacia do Alto de São Manoel. Luzia Freire, moradora do bairro Costa e Silva, aproveitou o ponto instalado próximo a sua residência e também comprou o pescado. “O preço está muito bom. É uma ajuda grande para a população de baixa renda que não tem condições de comprar o pescado”.

O diretor do AFIM, Alex Valentim, explicou sobre a iniciativa do Município em ofertar o pescado a preço popular. “Estamos já no terceiro ano consecutivo que não deixamos faltar o peixe com esse preço popular. É com imensa felicidade que estamos destacando esse projeto que só cresce e aceito pela população de Mossoró. Estamos com dez pontos, sendo oito na zona urbana e dois na zona rural. Cada pessoa tem direito de levar três quilos”.

PONTOS DE VENDA NA ZONA URBANA

• Nova Vida - BR-110 na entrada do bairro

• Alto de São Manoel - Próximo à Delegacia

• Paredões - Cobal

• Bom Jardim - Mercado do Bom Jardim

• Belo Horizonte - Praça da Pirâmide

• Santo Antônio - UEI Thereza Néo

• Abolição II - Centro Comercial

• Santa Delmira - Praça ao lado do Supermercado Queiroz

PONTOS DE VENDA NA ZONA RURAL

• Jucuri - Praça ao lado da Igreja Católica

• Maísa - Academia da Saúde ao lado da UBS