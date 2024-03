Governo anuncia conclusão do pagamentos dos servidores do RN para sexta-feira (29). Ao todo, 63 mil servidores ativos, inativos e pensionistas terão seus vencimentos depositados nas contas. O depósito vai injetar R$ 365 milhões na economia norte-rio-grandense, assegurando o desenvolvimento do Estado. Receberão o salário, de forma integral, quem recebe acima de R$ 4 mil, os trabalhadores da Educação e também aqueles que estão lotados em pastas com recursos próprios.