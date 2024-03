MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 28/03/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.



MOSSORO

Com 15 UBS, uma policlínica e 3 Caps em construção, Secretaria Morgana Dantas reafirma compromisso de estruturar a saúde de base no município de Mossoró em 2024

Interessados têm até esta quinta-feira para se inscrever no concurso para Procurador e Auditor Fiscal de Mossoró

Prefeitura de Mossoró avança com obras do Memorial COVID e

Cadastramento de vendedores para o “Pingo” e “Boca da Noite” começa em 1º de abril

POLÍCIA

Ministério da Justiça confirma que não renovará permanência da Força Nacional em Mossoró; Força Tarefa estaria estudando mudar estratégia nas buscas aos fugitivos Tatu e Martelo

Condenado a 17 anos e 6 meses de prisão por homicídio é morto a tiros no bairro Santo Antônio, em Mossoró-RN.

Caso Eliel: defesa recorre da decisão do Tribunal do Júri Popular realizado em Natal, alegando cerceamento de defesa

PRF inicia a “Operação Semana Santa” nas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte a partir da meia noite desta quinta-feira (28)

Mãe e filho são presos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Mossoró

ESTADO

EMPARN prevê feriado da Semana Santa chuvoso em todas as regiões do Rio Grande do Norte

Governo do RN encaminha projeto com reajuste de 3,62% no salário dos professores

RN 1500 abre a temporada 2024 do rally brasileiro, nas praias de São Miguel do Gostoso e Touros (RN)

Confira horários de funcionamento do Hemocentro e da Unicat no período de Páscoa

NACIONAL

Provas do concurso da Petrobras tiveram a participação de mais de 105 mil candidatos