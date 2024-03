Confira o que o que abre e fecha no feriado de Semana Santa em Mossoró

Com exceção de supermercados, que abrem normalmente sexta-feira (29), as empresas do comércio varejista só poderão funcionar autorizadas através do cumprimento do Termo de Adesão do Sindicato do Comércio Varejista no Estado do RN (Sindilojas RN). Já os serviços bancários de forma presencial, não funcionam durante o feriado e retornam com os atendimentos na segunda-feira (01). Com relação a órgãos municipais e estaduais, apenas serviços essenciais, como atendimento de urgência e saúde e segurança pública, permanecerão com funcionamento normal.

A data católica da Paixão de Cristo, celebrada nesta sexta-feira (29), é considerada feriado no Brasil. Por isso, os atendimentos em agências bancárias, comercio e supermercados serão diferenciados. As áreas de atendimento da prefeitura e do governo do estado encerraram os atendimentos nesta quinta-feira (28).



Órgãos públicos

Por ser feriado nacional, os órgãos municipais e estaduais não terão expediente, exceto os serviços de saúde, transporte, segurança e abastecimento de água e energia elétrica, que seguem com esquemas de plantão.



Agências Bancárias



A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que todas as agências bancárias do país não vão abrir no dia 29. As contas com vencimento na data podem ser pagas na segunda- feira dia 1º de abril, sem cobrança de juros. O Pix segue funcionando normalmente. Já os caixas eletrônicos podem abrir, dependendo da decisão da instituição bancária.



Shopping e comércio de rua

As lojas do centro e comércio de rua, em sua maioria estarão fechadas na sexta retornando os atendimentos no sábado (30). As empresas do comércio varejista só poderão funcionar autorizadas através do cumprimento do Termo de Adesão do Sindicato do Comércio Varejista no Estado do RN (Sindilojas RN).

Já o Partage shopping opera com horário reduzido. No feriado de sexta- feira (29), as lojas e quiosques abrem das 14h às 20h, a praça de alimentação e áreas de lazer funcionam das 11h às 22h.

No Sábado (30), lojas e quiosques abrem das 14h às 20h e a praça de alimentação e áreas de lazer funcionam das 10h às 22h.

No domingo (31), mesmo horário de funcionamento, lojas e quiosques abrem das 14h às 20h e a praça de alimentação e áreas de lazer das 10h às 22h.





Supermercados

Os supermercados funcionam em horário normal na sexta (29) e durante o fim de semana.

Hemocentro

O Hemocentro, que fica ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia, não funciona na sexta (29), retornando o atendimento no sábado de de 7h as 17h.