Após paralisação, secretaria de Mobilidade confirma que ônibus voltarão a circular a partir das 12h. Nesta quinta-feira (28), a população de Mossoró foi pega de surpresa com a paralisação do transporte coletivo. De acordo com informações da Prefeitura de Mossoró, a empresa Cidade do Sol, que presta serviço de transporte público no município, não informou previamente sobre a paralisação. No entanto, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito já entrou em contato com a empresa, que confirmou que as linhas de ônibus retornarão ao seu funcionamento normal a partir do meio dia.

Nesta quinta-feira (28), a população de Mossoró foi pega de surpresa com a paralisação do transporte coletivo. Por meio de nota, a Prefeitura também afirmou ter recebido a notícia com estranheza, visto que não houve qualquer aviso prévio por parte da empresa Cidade do Sol, que presta serviço de transporte público no município.

O município informou que tão logo tomou conhecimento sobre a paralisação, notificou a empresa para o retorno imediato das linhas de ônibus.

“A Secretaria de Segurança estava em constante diálogo com a empresa no sentido de ampliar e melhorar as condições do transporte público de Mossoró, que é oferecido à população”, disse a PMM.

Em outra nota, a secretaria de mobilidade confirmou que os serviços voltarão a funcionar normalmente a partir das 12h desta quinta-feira.

Veja abaixo:

NOTA

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito informa que em contato com a empresa Cidade do Sol, confirmou que as linhas de ônibus retornarão ao seu funcionamento normal a partir do meio dia desta quinta-feira (28).

Mossoró-RN, 28 de março de 2024

Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito