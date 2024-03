Artista locais poderão se credenciar para eventos e festivais de Mossoró a partir da segunda (1º). O processo de credenciamento será aberto de forma on-line no portal da Prefeitura de Mossoró. O chamamento público é voltado para pessoas físicas ou jurídicas aptas a realizarem festivais culturais durante a realização de eventos pelo município, como o Mossoró Cidade Junina. O edital na íntegra está disponível no Sistema Municipal de Inscrições Culturais. O credenciamento será realizado até 15 de abril.

A Prefeitura de Mossoró publicou na terça-feira (27), no Diário Oficial de Mossoró (DOM), chamamento público para credenciamento de artistas e profissionais de arte e cultura que desejam participar dos eventos e manifestações culturais do município.

O processo de credenciamento será aberto na próxima segunda-feira, 1º de abril, de forma on-line no portal da Prefeitura de Mossoró.

O chamamento público é voltado para pessoas físicas ou jurídicas aptas a realizarem festivais culturais durante a realização de eventos pelo município, como o Mossoró Cidade Junina. O edital na íntegra está disponível no Sistema Municipal de Inscrições Culturais.

O sistema será aberto para cadastramento a partir da próxima segunda-feira (1º), meio-dia, seguindo até o dia 15 de abril. A plataforma permitirá que os artistas possam acompanhar em tempo real o andamento do processo, bem como inserir informações complementares.

Com o chamamento público, a proposta da Prefeitura visa facilitar e ampliar a participação dos artistas locais e regionais nos eventos públicos de Mossoró. A contratação e inclusão dos artistas, atores, músicos e compositores locais nos eventos da cidade reafirma o compromisso e atenção do Município com a valorização e respeito com a arte e cultura local.

A publicação referente ao chamamento público está disponível na Edição de nº 302 do Diário Oficial de Mossoró (DOM). (Acesse aqui)