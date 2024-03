Em um mês, a Prefeitura de Mossoró iniciou a construção de quatro unidades de ensino

No intervalo de um mês, a Prefeitura de Mossoró já iniciou a construção de quatro unidades de ensino, em diferentes regiões da cidade, tanto na zona urbana, quanto na zona rural. Além da nova escola na região do Liberdade, também estão em construção uma UEI no Sítio Chafariz, uma UEI no Poço 10 (Polo Maísa), e uma escola na comunidade de São José, no polo Jucuri. A Prefeitura de Mossoró ainda está reformando a Escola Municipal Chafariz I, a Escola Municipal Celina Guimarães Viana e ampliando salas de aula em outras seis unidades de ensino.

Nesta quarta-feira (27), a gestão municipal assinou a ordem de serviço para o início das obras de uma nova escola no bairro Liberdade. Um investimento que soma R$ 2.189.611,55, com recursos próprios, através dos programas “Mossoró Cidade Educação” e “Mossoró Realiza”.



A nova unidade receberá os alunos da Escola Municipal Ronald Pinheiro Néo Júnior, que funciona, desde 2001, em um prédio alugado. Para os pais dos estudantes, o sentimento é de realização de um sonho. Sidney Márcio, pai do adolescente Natanael da Cunha, destaca a alegria com o início das obras.



“Com uma sede própria, a Prefeitura pode investir no que é dela, e não em um prédio que é alugado, então é muito importante para nós. Estamos muito satisfeitos. Eu, como pai de um filho que é especial, fico feliz porque vai melhorar também essa questão da sala do Atendimento Educacional Especializado", frisou.

Janayne Torres é mãe de dois alunos da Rede Municipal, Melissa Liz, que estuda na Escola Ronald, e Deusdedite Neto, matriculado na Unidade de Educação Infantil (UEI) Maria da Conceição Vidal, que foi totalmente revitalizada pela atual gestão. Para ela, saber que os dois filhos poderão estudar em equipamentos de qualidade é uma satisfação.

“É um sonho que está se realizando, essa nova escola aqui no bairro, porque chegou um momento que achei que não ia ter onde meus filhos estudarem e hoje eu me sinto muito feliz por ter essa oportunidade, de meu filho estudar em um colégio que vai ficar melhor do que muito colégio particular que tem no bairro”, disse.



Atualmente, a Escola Ronald Pinheiro Néo Júnior possui cerca de 200 alunos, do 1º ao 9º do Ensino Fundamental. Com a construção da nova estrutura, a unidade poderá atender mais de 600 crianças e adolescentes. “A comunidade vai receber um prédio novo, uma luta de bastante tempo. Um sonho realizado tanto dos alunos, funcionários e da própria comunidade, que tanto lutava por uma escola própria, que o conjunto não tinha”, pontuou o diretor Antônio Valentim.

A nova escola contará com oito salas de aula, secretaria, sala dos professores, diretoria, supervisão, banheiros acessíveis para Pessoas com Deficiência (PcD), refeitório, sala multiuso, sala de recursos multifuncionais para o AEE, entre outros ambientes, ocupando 942,64 m² de área construída.

“Depois de 23 anos, a Prefeitura de Mossoró está construindo um equipamento completamente novo para atender a população da região do Liberdade. Uma estrutura moderna, que atende aquilo que preceitua as normas para a construção de escolas. Serão oito salas de aula, cada sala com 48 m². Ou seja, a nova Escola Ronald terá capacidade para atender até oito turmas no matutino e oito no vespertino”, reforçou o secretário municipal de Educação, professor Marcos Oliveira.

