Gargalheiras chega a 36,98% de sua capacidade; maior acúmulo dos últimos 12 anos

O reservatório é o quarta maior do Estado com capacidade total de 44.421.480 m³ e abastece as cidades de Currais Novos e Acarí. De acordo com o relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do RN, divulgado nesta quinta-feira (28) pelo Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), o açude Marechal Dutra, popularmente conhecido como Gargalheiras, acumula atualmente 36,98% da sua capacidade total. Este já é o maior acumulado de águas no manancial dos últimos 12 anos.

O Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do RN, divulgado nesta quinta-feira (28) pelo Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), indica que o açude Marechal Dutra, popularmente conhecido como Gargalheiras, acumula 16.428.067 m³, percentualmente, 36,98% da sua capacidade total. Este já é o maior acumulado de águas no manancial dos últimos 12 anos.

O reservatório é o quarta maior do Estado com capacidade total de 44.421.480 m³ e abastece as cidades de Currais Novos e Acarí.



Outros reservatórios também registra aumento com o açude público de Cruzeta que acumula 11.391.701 m³, correspondentes a 48,38% da sua capacidade total, que é de 23.545.745 m³, o que também representa a maior reserva hídrica do manancial, no mês de março, desde 2012, em que apresentou um acumulado de 58,51% da sua capacidade no dia 28 de março.





A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior manancial do RN, acumula 1.454.869.247 m³, equivalentes a 61,3% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.000 m³. No mesmo período do ano passado o reservatório estava com 1,286 bilhão de m³, correspondentes a 54,20% da sua capacidade total.





A barragem Santa Cruz do Apodi acumula 377.678.200 m³, percentualmente, 62,97% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. No mesmo período do ano passado, o reservatório acumulava 266.835.315 m³, correspondentes a 44,49% da sua capacidade total.





Os reservatórios monitorados pelo Igarn, que continuam com 100% da sua capacidade são: Campo Grande, em São Paulo do Potengi; Pataxó, em Ipanguaçu; Dourado, em Currais Novos; Passagem, em Rodolfo Fernandes; Beldroega, em Paraú; o açude público de Encanto. O açude Santa Cruz do Trairi, localizado em Santa Cruz, que já chegou a sangrar no mês de março, voltou a atingir 100% da sua capacidade.