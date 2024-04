Governo manda inspecionar estruturas dos reservatórios do RN. A medida foi anunciada pela Governadora Fátima Bezerra após o rompimento de alguns açudes na região Central que formou a grande enxurrada que destruiu a BR 304, em Lajes, neste domingo, dia 31 de março. “Não mediremos esforços para garantir a segurança e o bem estar de nosso povo”, diz a governadora Fátima Bezerra, fazendo referência a inspeção determinada nos 46 reservatórios monitorados pela SEMARH, no RN.

A governadora Fátima Bezerra, após açudes se romperem e formar a enxurrada que destruiu a BR 304, neste domingo, dia 31, determinou que equipes técnicas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), realizassem inspeções em todos os reservatórios do Rio Grande do Norte.

Alguns já estão transbordando e outros não. Entre os açudes que passaram por manutenção e está transbordando, está o Pataxó, em Ipanguaçu. Este reservatório passou por manutenção na parede, com retirada da vegetação de raízes profundas. Atualmente está sangrando com lâmina que se aproxima de 1 metro.

Outro reservatório que também precisava de manutenção é Passagem das Traíras, localizada em Jardim de Seridó, na região Seridó do Rio Grande do Norte. O investimento previsto é de R$ 11 milhões, oriundo do Ministério do Desenvolvimento Regional, para recuperar o maciço deste reservatório. Este trabalho está em andamento, sem previsão de conclusão.

Outro reservatório que também será vistoriado pelos técnicos da SEMARH, é o açude de Lucrécia, que passou por um processo de restauração de sua parede, após surgimento de vazamentos em 2016. Neste caso, as obras já foram concluídas e o açude está tomando água, podendo chegar a sua capacidade de armazenamento de 24 milhões de metros cúbicos.

Dos grandes reservatórios, também serão vistoriados as Barragens de Santa Cruz, em Apodi, e Umari, em Upanema-RN. O açude de Riacho da Cruz começou a sangrar na madrugada desta segunda-feira. Outro açude que está tomando muita água é a Barragem de Pau os Ferros, que tem capacidade para armazenar até 54 milhões de metros cúbicos de água.

Entre os reservatórios em destaque, o maior deles é a Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, mas, neste caso, é monitorado pelo DNOCS. Tem capacidade para armazenar até 2,4 bilhões de metros cúbicos de água. Os reservatórios de Paraú (Beldroega), Assu (Mendubim) já estão sangrando. O Morcego, de Campo Grande, falta pouco.

O Açude Grande, em Caraúbas, está enviando uma grande quantidade de água para o Açude de Apanha peixe, também em Caraúbas. Este açude, ano passado, ao transbordar um volume elevado de água terminou por destruir a RN 117, trecho que interliga a cidade a Olho D’agua do Borges. Neste trecho, o tráfego já foi restaurado.

O trabalho de monitoramento dos reservatórios é para o Governo do Estado se prevenir de possíveis rompimentos, que venham a danificar rodovias, como foi o caso que aconteceu na região Central neste domingo e ano passado, na RN 117, em Caraúbas. “Não mediremos esforços para garantir a segurança e o bem estar de nosso povo”, diz a Governadora Fátima Bezerra.