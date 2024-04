Ministro dos Transportes garante construção de nova ponte emergencial e desvio na BR-304, em Lajes. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (1º), pelo ministro Renan Filho. “Nós vamos fazer uma contratação emergencial para construção da ponte, a fim de que a gente abrevie o prazo. Além disso, nós vamos no curto espaço de tempo promover um desvio pela própria BR-304”, explicou o ministro. A ponte colapsou neste domingo (31), após as fortes chuvas elevarem o nível do rio que passava sob a rodovia.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou na tarde desta segunda-feira (1º) medidas emergenciais para a ponte do Riacho do Bom Fim, na BR-304/RN, em Lajes.

Ele garantiu a construção de uma nova ponte de forma emergencial e um desvio pela própria rodovia federal durante as obras, para permitir que as pessoas possam trafegar pela região. Os prazos ainda não foram divulgados.

A ponte colapsou nesse domingo após as fortes chuvas elevarem o nível do rio que passava sob o equipamento. Com a destruição da ponte, o trecho na BR-304 ficou interditado desde então. Rotas alternativas foram divulgadas para os motoristas e demais condutores nesta segunda-feira.

“As equipes do Dnit já trabalham no projeto para construção emergencial de uma nova ponte e estão monitorando as demais estruturas existentes na rodovia. Em paralelo, visando garantir a trafegabilidade dos usuários da rodovia, foram elaboradas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Governo do RN, rotas alternativas ao trecho interditado”, disse Renan Filho.

O ministro anunciou ainda que fará visita ao Rio Grande do Norte nos próximos dias para fazer entrega de trechos da Reta Tabajara e vai aproveitar para acompanhar a situação da BR-304 em Lajes.