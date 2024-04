Dia Mundial do Autismo em Serra do Mel: evento destaca papel das mães e direitos dos autistas

A médica Raysa Madlene, ministrou palestra voltada para as "Mães Atípicas". Durante sua apresentação, ela abordou a importância do papel das mães no desenvolvimento e educação de crianças com autismo, oferecendo orientações valiosas para auxiliá-las nessa jornada desafiadora.

Nesta terça-feira, 2, a Secretaria Municipal de Saúde de Serra do Mel promoveu evento especial na Câmara Municipal em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O encontro, realizado pelo Centro de Especialidade de Reabilitação, teve como foco principal o papel das mães de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A médica Raysa Madlene, ministrou palestra voltada para as "Mães Atípicas". Durante sua apresentação, ela abordou a importância do papel das mães no desenvolvimento e educação de crianças com autismo, oferecendo orientações valiosas para auxiliá-las nessa jornada desafiadora.

Além disso, a advogada Edygela Moura teve a incumbência de falar sobre os direitos garantidos às pessoas com autismo. Em sua palestra, ela destacou os direitos legais que os autistas possuem, bem como o papel fundamental da recém-criada Associação da Família Atípica de Serra do Mel.

A Associação, que nasceu exatamente no dia do evento, tem como objetivo principal oferecer suporte e apoio às famílias que enfrentam o desafio do autismo. Edygela Moura também ressaltou o apoio jurídico que a Prefeitura Municipal estará fornecendo às famílias, visando garantir que os direitos dos autistas sejam plenamente respeitados.

O evento contou com a presença de dezenas de mães, familiares e profissionais da saúde, todos engajados em promover uma maior conscientização e compreensão sobre o autismo.

Esse momento de união e troca de conhecimentos foi marcado por emoção e solidariedade, evidenciando a força e determinação das mães e o potencial de transformação da comunidade em relação ao autismo.