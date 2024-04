Universitários podem se cadastrar no Programa de Estágio da Prefeitura de Mossoró. Os interessados devem se inscrever por meio do link disponível no site da prefeitura. A seleção contempla estudantes universitários a partir do 1º período da graduação, de instituições de ensino superior públicas ou privadas. Os estagiários selecionados recebem bolsa mensal no valor de R$ 650,00 e auxílio-transporte pago em dinheiro.