Ufersa recebe nota 4 do INEP e integra a lista das melhores universidades do país

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) recebeu nota 4 no Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), referente a 2022. O valor máximo é 5. Os dados foram divulgados nesta terça- feira (02), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O resultado classifica a Ufersa entre as melhores universidades do Brasil.

Ao todo, 94 das 11 avaliadas obtiveram IGC 4 ou 5 e nenhuma ficou nas faixas 1 e 2 do indicador.

Foram detalhadas informações a respeito do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD); do Conceito Preliminar de Curso (CPC); e do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC).

Eles integram o conjunto de procedimentos e instrumentos avaliativos previstos na Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que completa 20 anos neste mês de abril. O Conceito Enade, que também faz parte desta cesta de indicadores, foi divulgado em outubro de 2023.