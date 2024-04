Pré-selecionados na lista de espera do Prouni devem comprovar informações até hoje (4). Além disso, é necessário ficarem atentos quanto à existência de eventuais exigências adicionais por parte das instituições. Nessa edição do programa, o Ministério da Educação (MEC) ofertou, ao todo, 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

Os pré-selecionados na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao primeiro semestre de 2024, têm até hoje (4), para comprovar as informações de inscrição nas instituições de educação superior para as quais foram pré-selecionados.

Além disso, é necessário ficarem atentos quanto à existência de eventuais exigências adicionais por parte das instituições.

Nessa edição do programa, o Ministério da Educação (MEC) ofertou, ao todo, 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

Prouni

O Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas.

O público-alvo é o estudante sem diploma de nível superior. O Prouni tem duas edições por ano, com oferta de bolsas para ingresso no primeiro e no segundo semestres. O programa foi criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005.