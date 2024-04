Professores Codes e Nildo Dias vencem consulta à reitoria da UFERSA

A reitora Ludmila Oliveira, que buscava a reeleição, ficou em segundo lugar com 33,11% e o professor Jean Berg ficou com 28,84%. e Codes venceu com 37,14%, mesmo percentual que conquistou em 2020, quando foi escolhido para encabeçar a listra tríplice, mas o então presidente escolheu Ludmila Oliveira, que havia ficado em terceiro lugar na consulta dentro da instituição. Os nomes agora seguem para nomeação pelo Ministério da Educação, em Brasília.

A comunidade acadêmica da Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA) optou por escolher os professores Rodrigo Nogueira Codes e Nildo Dias como reitor e vice-reitor, respectivamente, para a gestão 2024-2028 da universidade. Os nomes vão encabeçar a listra tríplice que será levada ao Ministério da Educação, para o Ministro Camilo Santana escolher. Nos governos do PT, o nome escolhido tem sido sempre o que vence a consulta interna.

Codes e Nildo conseguiram :

269 votos dos 759 professores aptos a votar.

191 votos dos 520 técnicos aptos a votar

1.802 votos dos 10.679 aptos a votar.

Seguindo a regra que foi imposta de última hora , onde o número de votos conquistados são divididos pelo número de votos existentes, Codes venceu com 37,14% dos votos, mesmo percentual que havia vencido a consulta em 2020, porém, na época, não foi nomeado reitor.

O então presidente Jair Messias Bolsonaro optou pelo terceiro lugar na consulta dentro da universidade, no caso, a atual reitora Ludmila Oliveira, que, nesta campanha, foi candidata a reeleição e ficou em segundo lugar com 33,11%.

O professor Jean Berg ficou em terceiro lugar com 28,84%.

A vitória representa uma reparação histórica e corrige um dano causado à democracia universitária, visto que na última eleição, em 2020, o professor Rodrigo Codes havia sido eleito, porém, não foi empossado pelo ex-presidente, que optou pela terceira colocada e a atual reitora, Ludimilla.

Em seus discursos de agradecimento, os professores destacaram que uma nova fase se iniciará na UFERSA, com a implementação do plano de gestão, que visa aprimorar a qualidade do ensino, incentivar a produção científica, promover a valorização das pessoas e fortalecer os laços com a comunidade.

Falaram ainda da importância da união da comunidade acadêmica e do substantivo apoio que receberam em todos os campi da universidade, reconhecendo o comprometimento da chapa na busca por uma gestão participativa, transparente e comprometida com o desenvolvimento da universidade.

“Estamos prontos para transformar a universidade com as ideias e propostas que hoje estão no nosso plano e proporcionar uma experiência acadêmica ainda mais enriquecedora para todos os envolvidos, valorizando e fomentando a formação acadêmica de excelência, a pesquisa, extensão, a inclusão, a inovação, fortalecendo também os laços com a sociedade e fitando o desenvolvimento socioeconômico da nossa região”, ressaltou Rodrigo Codes.



A posse dos professores Rodrigo Codes e Nildo Dias está prevista para o segundo semestre de 2024, após nomeação do presidente Lula da Silva, dando início a uma nova fase para a UFERSA, marcada pela renovação, pelo diálogo e pela construção coletiva de um ambiente acadêmico inclusivo e inovador.