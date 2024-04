MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/04/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

POLICIA

Tatu e Martelo já estão de volta na Penitenciária Federal de Mossoró; Transferência de Macapa para Mossoró aconteceu durante a madrugada

Serviço de Inteligência da Polícia Federal localizou e prendeu os dois fugitivos, já em companhia de 4 comparsas armados de fuzil, quando tentavam fugir para o exterior

“Os dois fugitivos estavam em um verdadeiro ‘comboio do crime’”, diz ministro Ricardo Lewandowski, que considera a operação de recaptura “extremamente bem sucedida”

Mossoroense investigado por vários homicídios é morto a tiros em Assú

Polícia Civil do RN inaugura delegacia especializada em denúncias de discriminação

MOSSORÓ

Após trinta minutos de chuvas, Mossoró registra alagamento em vários pontos da cidade

Professores Rodrigo Codes e Nildo Dias vencem consulta interna respectivamente para reitor e vice da UFERSA com 37% dos votos; Ludmila ficou em segundo com 33% e Jean Berg em terceiro com 28%; Lista tríplice segue para escolha do ministro da Educação

Senador Styvenson Valentin anuncia construção de hospital para a Oncologia e outro Pediátrico, às 14 horas desta sexta-feira, em Mossoró

Obra da Praça do Promorar está em ritmo acelerado; equipamento terá quase 4 mil metros quadrados de área construída

Secretaria de saúde divulga nova estratégia de Vacinação contra HPV em dose única

Museu Lauro da Escóssia celebra 76 anos nesta sexta-feira

Conselho de Defesa Civil de Mossoró discute plano de ações frente aos impactos das chuvas fortes

“Mossoró Rural”: Secretaria realiza reunião para alinhamento das consultorias na zona rural

Estado

Sangrias do Gargalheiras e do Dourado é garantia de abastecimento das cidades da Serra de Santana por 2 anos

Eleições 2022: Calendário eleitoral prevê fim da janela partidária nesta sexta e de filiação de quem pretende sair candidato neste sábado

Governo do RN sanciona reajuste do piso salarial dos professores

STF suspende decisão que obrigava aposentadoria de 3,6 mil servidores do RN

DNIT começa obras do desvio em trecho da BR 304 afetado pelas chuvas e espera concluir em no máximo 15 dias e DER quer concluir acesso a Santana do Matos em 10 dias

Ministro garante liberação de mais de R$ 46 milhões para conclusão da obra do Complexo Oiticica

Lançamento da Estratégia de Vacinação nas Escolas para 2024 no RN

Sesap inclui dez municípios para vacinação contra a dengue no RN

“Nunca desistimos de buscar nossa FM”, diz a reitora após portaria autorizar canal da UERN FM