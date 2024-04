Prefeitura reforça serviço de limpeza de bocas de lobo em vários pontos da cidade

As equipes de serviços urbanos removeram uma grande quantidade de lixo que estava obstruindo o fluxo da água em bocas de lobo nas imediações da Cobal, evitando assim possíveis alagamentos em vários pontos naquela região. “Para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer, é fundamental a participação direta da população. A Prefeitura vem com realização periódica da limpeza das bocas de lobo e canais, bem como a implementação de campanhas educativas para orientar os moradores sobre a correta destinação do lixo”, destaca Miguel Rogério, titular da Semurb.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semurb), dá continuidade aos serviços de limpeza das bocas de lobo e canais da cidade, de acordo com cronograma e monitoramento realizado em todos os pontos antes, durante e depois das chuvas.



É importante ressaltar a conscientização da população em relação ao descarte correto de resíduos, a fim de evitar problemas como os observados após as chuvas.



“A Prefeitura faz a limpeza. Pessoas vêm de outras ruas e põem lixo e entulhos aqui no canteiro. O pessoal joga lixo no meio da rua e quando chove entope as bocas de lobo. Inclusive estamos acompanhando a limpeza. Nós moradores precisamos fazer nossa parte, mas, infelizmente, algumas pessoas insistem em não colaborar com a limpeza e acabam prejudicando a todos”, pontuou o morador José Roberto.

Dessa forma, será possível prevenir transtornos causados por obstruções e alagamentos, promovendo um ambiente urbano mais seguro e saudável para todos.